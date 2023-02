Bojujte za lepší stavební zákon, ať můžeme stavět byty, vyzývají developeři radní

Po volbě Hlaváček mimo jiné uvedl, že se v hlavním městě zasadí o posílení výstavby bytů. „Zásadní je pro nás spoluúčast developerů na veřejné infrastruktuře. Budeme stavět také městské byty,“ prohlásil Hlaváček.

Vznik stabilní koalice, která nyní začne vládnout metropoli, je podle investorů a developerů důležitým předpokladem pro další rozvoj Prahy a tolik potřebnou výstavbu nových bytů. Prioritou je pro ně prorozvojový stavební zákon a Metropolitní plán.

„Praha je motorem fungování celé země a vytváří čtvrtinu HDP. Proto by se vedení Prahy mělo do jednání o novém zákoně intenzivně zapojovat a prosazovat zejména posílení pravomocí v územním plánování a městských stavebních předpisech,“ říká šéf Central Group Dušan Kunovský.

Právě novelu připravovaného stavebního zákona, pro kterou mohli poslanci do pondělí předkládat pozměňovací návrhy, kritizuje odborná veřejnost. Vznikla proti ní například iniciativa CityDeal, do níž se připojila velká města i řada developerů.

„Ve většině států v Evropě je územní plánování v gesci měst. Nerozumím tomu, proč fungující model z Evropy nemůžeme zavést i u nás,“ sdělil pro MF DNES již dříve Ondřej Boháč, šéf iniciativy a ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města.

Nejvíc se prodávají menší byty

O rozvoji města v této oblasti vypovídá také nejnovější analýza prodaných bytů od velkých pražských developerů za rok 2022, kterou má MF DNES k dispozici. Z ní vyplývá mimo jiné to, že nejvíce bytů ze všech městských obvodů metropole se loni prodalo v Praze 9, bylo to 695 nových jednotek (viz grafika, pozn. red.).

Mapa znázorňuje počet prodaných bytů v jednotlivých městských částech a procentuální podíl na prodejích v celé metropoli. Nejvíce bytů (695) se loni prodalo v Praze 9.

O pár desítek méně se jich prodalo v Praze 5 a přes pět stovek bytů zakoupili lidé v Praze 4. Celkem v těchto třech městských obvodech našlo majitele téměř šedesát procent ze všech 3 100 prodaných nových bytů.

V čtvrtém, pátém a devátém pražském obvodu se nachází mnoho brownfieldů, které si developeři v posledních letech oblíbili. „Díky výstavbě na těchto bývalých průmyslových plochách uvnitř města se daří zajišťovat nové bydlení, aniž by se metropole rozrůstala do okolní krajiny,“ vysvětluje výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Dlouhodobě stavebně nejdynamičtějším obvodem je Praha 9, ve které se chystá téměř čtvrtina ze všech 137 tisíc připravovaných bytů v metropoli. To se odráží i v čerstvých údajích. Vedle prvenství v prodaných nových bytech za rok 2022 byla v Praze 9 na konci roku i největší nabídka projektů.

„Zúročuje se, že počet povolených bytů v Praze 9 za posledních deset let přesáhl 10 tisíc. To je skoro třetina ze všech zhruba 35 tisíc bytů, které se za stejné období povolily v celé metropoli,“ říká Tomášková.

Více než pětina z celkového počtu odkoupených bytů se podle statistiky prodala v Praze 5, kde byl v předchozím, prodejně rekordním roce podíl prodaných bytů nejvyšší a vyšplhal se až na 1 367. V roce 2021 byla v tomto ohledu druhá nejsilnější Praha 4 s 1 306 prodanými byty.

Praha 9 byla s prodeji 1 277 bytů třetí. Celkem se v roce 2021 prodalo 7 450 nových bytů, o rok později to bylo o 60 procent méně. Přes dvě třetiny prodejů v loňském roce tvořily byty o dispozicích 1+kk a 2+kk. Sílící poptávka po malých bytech odpovídá demografickému vývoji ve vyspělých zemích včetně České republiky, kde stále roste podíl jednočlenných a dvoučlenných domácností.

Tento trend potvrdily výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021 zveřejněné nedávno Českým statistickým úřadem. Podle nich se zvedl podíl lidí, kteří žijí sami, na téměř 36 procent. Podíl jednočlenných domácností byl s jednou výjimkou nejvyšší ve všech krajích. Vůbec nejvyšší byl v Praze, kde se dostal téměř na 44 procent a v kombinaci s dvoučlennými domácnostmi dokonce na rekordních 73 procent.

Vyšší poptávku po menších bytech evidují investoři dlouhodobě a tento trend podle nich stále sílí. „Zatímco ještě v roce 2016 se malých bytů prodalo kolem 60 procent, loni to bylo ještě o 10 procentních bodů víc,“ komentuje Tomášková.

Ekonom čeká útlum

Tuzemské stavebnictví zvládlo podle ekonomů loňský obtížný rok ještě solidně. Pozastavování některých developerských projektů a obecně útlum v oblasti rezidenční výstavby v budoucnu ale vytvoří další tlak na růst cen realit.

„Letos je třeba počítat s dalším poklesem výkonu pozemního stavitelství, nejen v oblasti výstavby bytů, jenž nebude dostatečně kompenzován zvýšeným výkonem v oblasti stavitelství inženýrského,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.