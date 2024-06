Bytů se postavilo méně, ale jsou dostupnější. Pomáhají levnější hypotéky

Především díky dostupnějším hypotékám banky letos rozpůjčovaly již přes dvě desítky miliard korun.

Stavaři letos rozbudovali takřka 1 800 bytů. „Je to pokles o 23,8 procenta vůči stejnému období předchozího roku, ale také navýšení o 10,6 procenta oproti čtvrtému čtvrtletí 2023,“ říká Tomáš Slavíček z Oddělení informačních služeb pražské krajské právy ČSÚ. U dokončených bytů tradičně dominuje nová výstavba nad renovacemi.

„Celkem 85,9 procenta dokončených bytů bylo získáno novou výstavbou a pouze 14,1 procenta dokončených bytů bylo získáno změnou již dokončených staveb,“ shrnují statistici.

Náklady k nezastavení

V hlavním městě ve zmíněném období v porovnání se shodným obdobím loňského roku také poklesl počet nově vydaných stavebních povolení. Špatné zprávy pro drobné i velké investory přicházejí ze sektoru stavebnictví, kde růst cen stále neskončil.

„Rodinný dům se nyní v porovnání se situací před třemi roky prodraží až o milion korun. U velkých bytových domů či rozsáhlé infrastruktury jsou náklady vyšší o desítky i stovky milionů korun,“ upozorňuje Evžen Korec, generální ředitel developerské společnosti Ekospol.

Tristní situace mnohem více zasáhla malé investory, kteří nedosáhnou na hromadné slevy a musí počítat s vyššími rozpočty. Naopak u velkých projektů stavební společnosti podle odborníků přistupují na ceny, o kterých by ještě loni ani nejednaly. „Pro zájemce o nové bydlení je to dobrá zpráva, protože se na trh postupně dostávají cenově dostupnější nové byty. Díky výstavbě rozsáhlých rezidenčních areálů za příznivější ceny by se mohla dostupnost vlastního bydlení o něco zlepšit,“ popisuje Korec.

Cena za metr čtvereční v metropoli v prvním kvartálu převyšuje 103 tisíc korun. Odborníci z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) jsou přesvědčeni, že i po zahrnutí nezbytných nákladů by bylo možné dokončit a prodávat byty za konečné ceny v rozmezí od 46 tisíc do 60 tisíc korun za čtvereční metr.

Mladá rodina by tak při průměrné měsíční mzdě 44 tisíc korun potřebovala na dosažení bydlení jen sedm, nikoliv současných 14 hrubých ročních příjmů. Dosáhnout toho lze podle analýz ČKAIT důslednou podporou nájemního či družstevního bydlení.

„Nové bytové projekty ve standardní kvalitě s koncovými cenami kolem čtyř milionů korun za třípokojový byt s plochou 60 metrů čtverečních mohou být v Česku realitou i nyní,“ říká Jaroslav Synek, člen představenstva ČKAIT.

Rozlétané miliardy

Bytová výstavba v Praze za I. čtvrtletí 2024 1 752 bytů: Počet zahájených staveb za první letošní kvartál. To znamená pokles o 23,8 procenta vůči stejnému období předchozího roku, ale také navýšení o 10,6 procenta oproti čtvrtému čtvrtletí 2023.

1 571 bytů: Toto množství bytů stavaři dokončili v I. čtvrtletí 2024. V porovnání se IV. čtvrtletím roku 2023 jich bylo dokončeno o 27,6 procenta méně. Oproti I. čtvrtletí 2023 o 10,6 procenta více.

680: Počet stavebních povolení a ohlášení vydaných úřady v I. čtvrtletí 2024. Meziročně jde o pokles o 4,8 procenta.

21,9 miliardy korun: Tolik banky a hypoteční ústavy letos zatím rozpůjčovaly zájemcům o bydlení. Meziročně je to o 100 procent více. Úrokové sazby se budou pohybovat okolo pěti procent. Zdroj: ČSÚ

Experti uvádějí, že se letos významně rozhýbal hypoteční trh. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 21,9 miliardy korun, což představuje meziměsíční nárůst o pětinu procenta. Meziročně je to o 100 procent více. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5,5 tisíce korun.

„Zlevňování hypoték a růst hypotečního trhu jasně vidíme i na trhu realitním,“ shodují se realitní odborníci. Od začátku roku rostou prodeje nemovitostí a právě lidé s hypotékou tvoří podstatnou část klientů.

„Meziročně jsme za první čtyři měsíce roku 2024 zaznamenali nárůst nejen v počtu uzavřených smluv, ale mnohem výrazněji se nárůst projevil v poskytnutých objemech, kdy se průměrný rámec hypotéky zvýšil o 800 tisíc korun,“ komentuje Jakub Schmid, ředitel úvěrové divize Fio banky.

Změna se nejvíce promítla u hypoték na koupi nemovitosti. „Z toho je vidět, že lidé, kteří v minulých letech pořízení vlastního bydlení kvůli vysokým sazbám odkládali, se nyní v očekávání jejich poklesu ke svým původním plánům vrátili,“ dodává Schmid.

Nárůst potvrzují i další finanční instituce. „Zájem klientů České spořitelny o hypotéky roste a potvrzuje pokračující oživení hypotečního trhu, jakkoli nepředpokládáme, že se letos sazby dostanou pod úroveň 4,5 procenta. Spíše očekáváme, že se budou i nadále držet v pásmu 4,5 až 5 procent,“ říká Petra Skrbková, která v České spořitelně odpovídá za hypoteční nabídku.