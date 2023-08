Kvůli drahým bytům v Praze rostou ceny za městem, může za to i malý výběr

Vazby mezi Prahou a takzvaným metropolitním prstencem neboli širokou spádovou oblastí ve Středočeském kraji, která zahrnuje Kladno, Beroun, Benešov, Příbram, Kolín, Mladou Boleslav nebo Mělník, se výrazně upevňují.

Lidé z realitní branže registrují ve zmíněném období v regionu poptávku nejen po domech, ale i po opravených panelákových bytech. Posílil též zájem o bydlení v městských činžácích.

„Vysoká poptávka po středočeských nemovitostech pochopitelně nezůstala bez odezvy a ceny vystoupaly na nová maxima. U rodinných domů se zvýšily na takřka 65 tisíc za metr čtvereční, u bytů na skoro 80 tisíc za metr čtvereční,“ uvedl Josef Tesfaye k analýze trhu za letošní druhý kvartál, vypracované developerskou společností EHS.

V kraji narostla také cena za metr čtvereční pronajatého bytu na 248 korun na metr čtvereční.

Kraj pro mladé a movité

Střední Čechy nyní čeká podle názoru developerů zásadní emancipace. Pokud totiž dokáže vedení měst na situaci adekvátně reagovat, mohou vzniknout nová lokální centra a vazba na hlavní město se postupně uvolní.

„Na tom by mohli vydělat v podstatě všichni, protože to znamená jediné, do řady menších měst a vesnic se z Prahy vrátí mladá, a navíc nadprůměrně bohatá generace,“ vysvětlil Hendrik Meyer, šéf developerské skupiny EHS a Bezrealitky.

Trend zájmu o život za pražskou hranicí potvrzují aktuální údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ). „Nárůst počtu obyvatel ve Středočeském kraji byl v 1. čtvrtletí 2023 zapříčiněn výhradně přírůstkem stěhování,“ uvedl Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb středočeské Krajské správy ČSÚ.

Kvůli stěhování „Novostředočechů“ počet obyvatel vzrostl téměř o šest tisíc. Nejvíce se to projevilo například v souměstí Stará Boleslav-Brandýs nad Labem a dále v Černošicích, Říčanech, Mladé Boleslavi nebo v Kladně.

Trh s byty v Praze 1 560 – Tolik nových bytů prodali realitní makléři za prvních šest měsíců v roce 2023. Oproti dvěma kvartálům v roce 2022 to bylo o 20 bytů více. 4 280 – Množství nových bytů, které si zájemci koupili v průběhu šesti měsíců roku 2021. Pro srovnání, za celý rok 2022 došlo k prodeji

2 400 nových bytů, a o rok dříve to bylo dokonce 6 450 bytů. 117 230 Kč – Na tuto hodnotu se dostala cena za metr čtvereční bytu za druhé čtvrtletí 2023. Cena za metr čtvereční domu dosáhla

97 622 korun. Ve středních Čechách se jedná o 79 879 korun za metr čtvereční bytu a 64 976 korun za metr čtvereční domu. 339 Kč – Taková je cena za metr čtvereční nájemního bytu za druhé čtvrtletí 2023. 28 – Byl počet zájemců na jeden nájemní inzerát v červnu 2023. V srpnu registrovaly realitky 39 uchazečů na inzerát. Zdroj: Ekospol, EHS, Bezrealitky

„Klíčové nyní bude dlouhodobě posilovat dopravní vazby, zejména ve formě kapacitní hromadné dopravy. Vzdálenost při volbě lokality totiž nehraje takovou roli jako rychlost dojezdu do pražského centra,“ uvedl Hendrik Meyer.

Drahé a nedostupné hypotéky a nejistá ekonomická situace loni výrazně zasáhly a ochromily byznys s byty v hlavním městě. „Zdá se, že se realitní trh vzpamatovává z loňského nejhoršího roku v historii. Jasně se ukázalo, že poptávka po bydlení je stále velmi velká, kupující však nechtějí akceptovat vysoké ceny nových bytů,“ uvedl Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol.

Dlouhodobě realitní makléři prodávali polovinu nových bytů zájemcům o vlastní bydlení, kteří potřebné finance získávali z hypoték. To se mění. Prodeje nových bytů drží nahoře hlavně drobní investoři, kteří v nemovitostech hledají bezpečné zajištění před inflací.

„Nedostupnost hypoték a historicky vysoké úrokové sazby způsobily, že se poměr změnil ve prospěch těch, kteří financují koupi bytu vlastními prostředky. Dokud centrální banka nesníží základní úrokové sazby, od kterých se mimo jiné odvíjí i hypoteční sazby, nic se na tom nezmění,“ dodal Korec.

Rostoucí nájmy

Prodeje jdou letos mírně vzhůru, v prvním čtvrtletí si zájemci koupili jen něco přes pět stovek bytů, v druhém kvartálu dvojnásobek. Za celý rok 2022 si zájemci pořídili přes dva tisíce bytů, nejméně za 20 let. Pro srovnání, podobné množství se prodalo za jediný kvartál 2021.

Nahoru jdou i ceny nájemního bydlení a do konce roku bude asi ještě hůře. V Praze se ustálila cena pod hranicí 340 korun za metr čtvereční. Majitelé bytů a také domů navíc zareagují na zvýšený nárůst poptávky, která bývá nejvyšší v září.

„Opět se pokusí sanovat rostoucí náklady na provoz nemovitosti. Do konce roku by se tak na mnoha místech mohlo nájemné opět zvýšit o zhruba deset procent,“ říká Hendrik Meyer. Společnost Bezrealitky eviduje asi 30 zájemců na bytový inzerát. I tento počet může narůst.