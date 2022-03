Tady se nekouří, upozornili muži. Násilník jim rozbil obličej a hrozil smrtí

Útoky má na svědomí dvaačtyřicetiletý cizinec. Ten nejprve loni v květnu na ubytovně v Praze 8 napadl dva muže. Jednomu z nich zlomil nos a rozlámal obličejové kosti, druhému způsobil několik tržných ran v obličeji. To vše kvůli tomu, že ho upozornili na zákaz kouření v prostorách společné kuchyňky na ubytovně.

„Útok navíc doprovázel výhrůžkami zabitím. Měl u sebe také nůž, což u napadených zesílilo obavu o jejich život a zdraví,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Dalšího napadení se podezřelý dopustil v listopadu u obchodního centra v pražských Vršovicích. Tam se začal hádat s mužem, kterého poté opakovanými údery do obličeje a horní poloviny těla srazil na zem.

V útoku však pokračoval a ležícího muže kopal do hlavy a zad. Podle policie nedošlo k závažnějšímu zranění jen shodou šťastných okolností.

Do třetice tentýž násilník letos v březnu napadl na ulici staršího muže. „Po poškozeném urputně požadoval cigaretu a následně chtěl, aby si sundal brýle,“ vylíčila mluvčí.

Vystrašený muž však nasedl do svého auta, v němž se zamkl. To se útočníkovi nelíbilo, a tak vzal do ruky cihlu z blízkého staveniště a prohodil ji předním oknem vozidla. Cihla poškozenému zranila rameno, agresor navíc způsobil i škodu na autě.

Pátrání po násilníkovi nebylo jednoduché, cizinec se totiž pohyboval po celém území hlavního města a střídal bydliště.

Policisté navíc pracovali s informací, že jde o bývalého profesionálního vojáka, který ovládá bojová umění, věnoval se aktivně boxu a mohl by být ozbrojen. Když ho před několika dny zadrželi, použili donucovací prostředky.

„Nejprve hrozbu namířenou střelnou zbraní, a protože se podezřelý zadržení dále aktivně bránil, tak i hmaty, chvaty a údery a teleskopický obušek. Policisté u muže našli pět speciálně upravených vrhacích nožů,“ uvedla Siřišťová.

Cizinec je ve vazbě a byl obviněn z ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Za to mu hrozí až tři roky vězení.