Uzavírky pro auta se vracejí na Plzeňskou ulici, rozkopaná bude i Kbelská

„Hlavním důvodem prací je nezbytná obnova zastaralých sítí, které jsou kvůli svému stáří v nevyhovujícím až havarijním stavu,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.
V první fázi Pražská vodohospodářská společnost (PVS) opraví vodovod na Klamovce na křižovatce Plzeňské a Podbělohorské. Ze stejného důvodu je do příští neděle 22. února uzavřená Holečkova. Objízdná trasa vede přes Erbenovu. Asi půl kilometru, přibližně mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka, je Plzeňská průjezdná pouze jedním pruhem. MHD jezdí standardně, pouze se přesunula zastávka autobusu Klamovka.
V druhé fázi od pondělí 23. února do 15. dubna se dělníci přesunou zpět na zmíněnou křižovatku na Klamovce a Holečkovou se bude moci opět jezdit.
Ve třetí fázi od 23. února se bude opravovat plynovod. „Rekonstrukce plynovodu bude ve většině případů realizována bez odstávek odběratelů, takže dopad prací na obyvatele bude minimální,“ dodala ke všem fázím Lišková. Od odbočky na ulici U Palinárky po Erbenovu auta pojedou po kolejích.
Ve čtvrté fázi bude TSK od konce března do konce května frézovat povrchy a vyrovnávat obrubníky. Od 15. března do 5. dubna se bude jezdit pouze jedním pruhem.
Praha 5 má opět výhrady
„Od poloviny dubna vstoupí stavba do nejnáročnější fáze, kdy bude ulice Plzeňská zcela uzavřena v úseku Na Čečeličce–Holečkova. Veškerá doprava bude převedena do ulice Vrchlického obdobně jako v roce 2025. Propojení zajistí ulice Tomáškova a U Trojice,“ sdělila Lišková.
Praze 5 se sice podařilo prosadit, aby se kompletní uzavírka frekventované ulice zkrátila o dva měsíce, nicméně má k načasování oprav na Plzeňské stále podstatné výhrady. Radnice se ostře vymezila už k první etapě oprav, která proběhla loni v létě. Kritizovala, že město upozadilo opravy na Plzeňské kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu.
„Trváme na výhradách k dopravnímu omezení. Preferujeme rozložení prací do dvou stavebních sezon tak, aby byly minimalizovány dopady uzavírky na provoz v Plzeňské. I nadále tedy nesouhlasíme s uvažovaným časovým rozvrhem prací, tedy jejich provádění v jedné stavební sezoně,“ konstatoval starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
Uzavřené Břežanské údolí
V pondělí začne rekonstrukce a tím pádem také uzavírka Šárecké ulice v Dejvicích. „V místě bude současně provádět PVS výstavbu vodovodu a kanalizace a Pražská plynárenská Distribuce pokládku nového plynovodu. Rovněž se vybuduje trolejbusová trať, kterou zajišťuje dopravní podnik,“ informovala Lišková. Přibude cyklopruh a zeleň. Autobusy 131, 216 a noční linka pojedou odklonem. Nahradí je X131, X216 a X907. Hotovo má být na konci června.
Od 2. března neprojedete také ze Zbraslavi do Dolních Břežan. Vozovka vedoucí Břežanským údolím projde opravou, renovuje se její odvodnění a postaví se nové opěrné zdi. Objížďka povede přes Vrané nad Vltavou, Zvoli a Ohrobec. Cesta se řidičům prodlouží asi o devět kilometrů.
„Občané se na mě obracejí a ptají se, proč se na místo opět vracíme po více než třech letech. Tehdy se musel opravit havarijní úsek na příjezdu do Dolních Břežan. Byl tam podemletý most a hrozil pád opěrné zdi i utržení silnice, což ohrožovalo bezpečnost řidičů. Ačkoli už se v té době připravovala kompletní rekonstrukce silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany, bylo nutné reagovat okamžitě a asi půlkilometrovou část uzavřít. Nyní se konečně pomalu, ale jistě dostáváme do finále,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek (ODS).
Břežanské údolí se má otevřít v listopadu. Středočeský kraj dá na opravy 350 milionů korun.
Další omezení město naplánovalo na duben, kdy se má začít rekonstruovat Kbelská ulice. Úplně zavřená nebude, ale ubude průjezdných pruhů. Pak se má opravovat také navazující Průmyslová. Společně tvoří Průmyslový polookruh a v podstatě suplují nedostavěný Pražský i Městský okruh. Město si už ve výběrovém řízení vybralo, kdo Kbelskou opraví.
Zastupitelé se ke Kbelské ale ještě vrátí na svém březnovém zasedání. Padla totiž otázka, zda nejde opravu odložit a lépe koordinovat. Některým zastupitelům není jasné, kudy povedou objízdné trasy.
