Svoboda: Jsem současnou situací znechucen, téhle divoké karty litujeme

Hana Kordová Marvanová nikdy neřekla a ani nenaznačila, že její podporu nemám, naopak. Ostatně ji vyjadřovala veřejně celé dopoledne na jednání zastupitelstva. Od ANO jsme přijali nabídku dočasné tolerance naší menšinové vlády, která přišla po několikátém krachu na jednání s Piráty. Diskutovali jsme s nimi o problémech, které jsou pro Prahu důležité. Na některých jsme se zasekli, v principu bychom se ale potkali.

Na čem jste se zasekli?

Jednou z věcí bylo jízdné zdarma, které ANO požadovalo. Na to jsme jim řekli, že v žádném případě, ty miliardy dopravnímu podniku nikde nenahradíme. Poté to byly otázky priorit, jestli má být dříve metro, nebo okruh a podobně. Dále pak v oblasti bytů, kde my chceme družstevní byty a oni spíše nájemní. U školství jsme se zase neshodli v tom, kolik se jich musí stavět nových. My jsme se chtěli spíše podívat na demografické a sociologické studie a přizpůsobit tomu situaci. Ze základní školy udělat na čas střední a podobně.

Co následovalo?

Pak přišla myšlenka udělat to tím způsobem, že bychom alespoň zvolili nového primátora, což propagovala i doktorka Marvanová, byl to její návrh. Tím by se demonstroval fakt, že současná vláda skončila. Primátor má jasně definované pravomoci, pro chod města by to mělo zásadní vliv, a i mně to dávalo smysl. Měli jsme pro to podporu.

Ještě dopoledne říkala, že je pro. Odpoledne těsně před hlasováním ale řekla předsedovi pražské ODS Marku Bendovi, že hlas nedá. Ti hned apelovali, abych s ní promluvil, protože ji léta znám. Byla zamčená ve své pracovně na magistrátu a nikoho k sobě nechtěla pustit. Mluvil jsem s ní více než hodinu, řekla mi, že se obává paktu s ANO, proti kterému prý celoživotně brojí.

Je pravda, že Hana Kordová Marvanová chtěla být členkou vyjednávacího týmu?

Ano, řekla mi, že asi nevyjednáváme dobře, když jsme se dostali do takové situace. Nikdy předtím o to nepožádala. Na zastupitelstvu jsme se tedy domluvili, že půjdu za vyjednávacím týmem a domluvím to. Ještě mi doslova řekla, že pokud jí zařídím místo mezi vyjednavači, hlas mi dá, protože mě má ráda a váží si mě. Sešel jsem z její kanceláře dolů a domluvili jsme se, koho vystřídá.

Kdo to měl být?

Jiří Pospíšil. On sám s tím problém neměl. Chápe, že s jeho pozicí europoslance bude jednodušší, když své místo opustí. Než jsem se ale stihl vrátit a říct jí tu informaci, dozvěděli jsme se s kolegy, že stihla zavolat do médií (s informací přišel první web Aktuálně.cz, pozn. red.) a říct, že pro mě hlasovat nebude.

Když jsem za ní přišel, zeptal jsem se jí, co to má znamenat, že jsme byli nějak domluvení. Odpověděla mi, že to prostě nedá, že s ANO nikdy. Přitom to byl její nápad a opakovaně mi podporu nabídla. Kdyby pro mě hlasovala, mohli jsme dále pokračovat v jednání o koalici na vládním půdorysu.

Berete to od ní jako podraz?

Nerozumím jejímu obratu. U senátorské volby si také ona sama řekla o podporu ANO, kterou dostala, tolik k té její propírané integritě. ANO proti ní nepostavilo kandidáta a ve druhém kole ji osobně podpořil Patrik Nacher a ANO v Praze 11. Navíc byla náměstkyní ministryně z hnutí ANO. Lidsky to opravdu nechápu, i když vím, že v politice je možné všechno.

Hana Kordová Marvanová se ale svým postojem k hnutí ANO nikdy příliš netajila. I v minulosti předvedla různé politické „sólo projekty“. Nemyslíte, že se něco takového dalo čekat?

Já sólo projekty neřeším. Mně šlo vždy o zájmy Pražanů. Pevně jsem věřil tomu, že úplně stejně to má všech zbývající 18 zastupitelů, které mám v týmu – tedy i paní Marvanová. Bohužel se ukázalo, že ne všichni cítí zodpovědnost stejně.

Musím říct, že je to pro mě lidské zklamání. Pro někoho je důležitější jeho image než služba Pražanům a budoucnost města. Tohle je za mě pozérství! Byla to ovšem trošku divoká karta, kterou prosadila TOP 09 a ODS, a obě strany teď toho litují. Obecně bych však řekl, že na začátku většina lidí byla proti ní, neuměli však tento názor ustát a držet se ho.

A co vy osobně?

Já byl proti, ale také jsem to neustál a akceptoval jsem ji. Tohle mě opravdu nenapadlo. Nyní je to pro mě člověk, se kterým už nechci komunikovat.

Nový primátor Praze schází

Proč jste chtěli prohlasovat volbu primátora, který by vedl Prahu se starou radou? Chtěli jste mít lepší vyjednávací pozici?

Ano, především vyjednávání by mohlo dostat konečně jinou podobu, Piráti ani teď nevědí, jestli by mě volili za primátora. Také by ale začal konečně fungovat magistrát, mohl bych dělat korekci některých rozhodnutí, hlídat to.

Jste nyní připraveni ustoupit Pirátům a STAN? Například v počtu radních nebo v nové pozici radního pro investice?

O počtu radních to podle mě tolik není, důležitá je dohoda napříč celou koalicí. Piráti zatím dostali všechny smysluplné a silové resorty, na nás zůstala s prominutím zvířátka ze zoo. Já se obávám, že Piráti chtějí větší počet křesel jen kvůli tomu, že je za to více peněz.

Takže byste jim ustoupili?

Za mě to problém není, i když se to ve světě takhle nedělá. Na magistrátu teď panuje velký chaos, úředníci a asistenti končících radních nevědí, co je čeká.

Cítíte se za neúspěšná vyjednávání zodpovědný?

Jsem za to spoluzodpovědný. Asi jsme si byli moc jistí v tom, že to bude klasické povolební vyjednávání. Měli jsme počítat s tím, že druhá strana nebude moc racionální.

Budete se nadále ucházet o křeslo primátora?

Nelíbí se mi představa, že by si to ponechal Hřib. Jsem ale současnou situací velmi znechucen a říkám si, jestli má člověk mého věku a formátu důvod něco takového dělat. Před nějakou dobou jsem se ale rozhodl, že je potřeba se současnou situací něco dělat, proto to ještě nepoložím. Hodně to ale zvažuji, hlavně jestli je cena úměrná výsledku.

Byl by váš případný náhradník předseda zastupitelů SPOLU Zdeněk Zajíček (ODS)?

Nebyl. Bylo mu to už v minulosti nabízeno, ale odmítl. Mám už v záloze připravené jméno, ale nechci nikomu dávat smyčku na krk.