Na sestru vzal nohy od stolu, líčil muž řádění pacienta. Za jeho smrt soudí policisty

„Obtížnost zákroku na stupnici od jedničky do desítky? Tak dvanáct,“ řekl v jednací síni sanitář Martin P. „Jedna z nejtěžších pacifikací, kterou jsem za dvacet let zažil,“ prohlásil jeho kolega Jan L. Mluvili o incidentu, který se v Psychiatrické nemocnici Bohnice odehrál loni 7. února po desáté hodině večerní.

David M., který pracuje na oddělení číslo 31 zvaném detox, popisoval začátek i průběh tehdejšího konfliktu s mohutným obézním pacientem hospitalizovaným na jednom z pokojů.

„Po desáté hodině se podávaly léky. To se zdál jakžtakž v pohodě. Zaťukal, šel jsem otevřít, on měl nepřítomný výraz. Chtěl rozrazit dveře, já jsem je chtěl zavřít, strčil tam nohu, tím se dostal ven. S kolegou jsme se zavřeli na sesterně a volali jsme přes chodbu na druhou sesternu, ať se rychle schovají, že nám utekl pacient. Dostal se na schody, potom vykopl dveře a dostal se do přízemí. Utrhl nohy od stolu a šel s nimi proti sestřičce,“ líčil.

S nohou od stolu, z níž trčely hřebíky, a kterou podle svědků držel jako baseballovou pálku, se chtěl pustit do boje se zdravotníky. Někdo z personálu proto kontaktoval policii.

Pacient poté začal demolovat pavilon. Dostal se i k hasicímu přístroji, kterým se snažil zevnitř rozbít vchodové dveře, aby utekl ven. Podařilo se mu prorazit okénko ve dveřích, kterým pak z hasicího přístroje stříkal na sanitáře stojící před budovou prášek.

„Vyhrožoval nám zabitím. Vysloveně řval: Když mě nepustíte, tak vás zabiju,“ popsal zdravotník David M. „Něco takového jsem zažil poprvé,“ dodal.

„Pak vyběhl nahoru zpátky do patra. Sestřičky křičely, že se na ně dobývá. Volal jsem znovu policii, urgoval jsem je,“ vypověděl sanitář Otto P.

Chvaty, zakleknutí, paralyzér

Jako první přijeli k pavilonu 31 policisté Jan M. a Tomáš Ř. Nejprve chtěli počkat na posily. Protože však hrozilo, že se běsnící pacient dostane k sestřičkám a ublíží jim, nabídli jim pomoc přítomní sanitáři. V početnější skupině si na zákrok proti agresorovi troufli.

„Útočník byl v patře, stál u zdi. Policisté na něj nejméně dvakrát zakřičeli, ať se otočí ke zdi. Neposlechl. Někdo na něj skočil ze strany a svalili jsme ho na zem. Policisté mu zkoušeli nasadit pouta. Vzpouzel se. Použili hmaty, chvaty, údery. Nasadili mu na jednu ruku jedny pouta. Byl silnější, nešlo mu dát ruce dozadu. Druhý policista vytáhl druhá pouta, dal mu je na druhou ruku a pak je spojili k sobě. Neustále se s námi pral, vydával agresivní bojové zvuky, žádné volání o pomoc, jak jsem někde četl,“ popisoval sanitář Otto P.

Policisté podle spisu použili při zákroku také elektrický paralyzér. Když se muže podařilo zpacifikovat, ležel podle svědků na zemi na břiše a měl zakrvácený obličej. Zklidnil se, jenže nastal problém – zdálo se, že přestal dýchat.

Svědci uvedli, že pomohli pacienta posadit a pak ho položili na záda. „Byl trošičku šedivej, policisté mu sundali pouta, rozstřihli triko a začali ho resuscitovat,“ uvedl sanitář Martin P., který muži nasadil kyslíkovou masku. „Dělali mu masáž srdce a dělali to perfektně,“ řekl jeho kolega Otto P.

Nadřízený policisty chválí

Muže se však už oživit nepodařilo. Státní zástupce Jiří Zdražil teď viní oba policisty z toho, že při zákroku pochybili. Jak konkrétně, ale nechtěl před novináři rozebírat. „Je to předmětem dokazování a to ještě nebylo skončeno. Co udělali nebo neudělali špatně, musí rozhodnout soud,“ míní.

Obžalovaní příslušníci vinu odmítají. Žalobce jim navrhuje roční podmínky. Pravomocný odsuzující rozsudek by pro ně znamenal ztrátu práce – u policejního sboru by skončili.

U soudu vypovídali také jejich nadřízení. Přímý šéf obou policistů je chválil a hodnotil velmi kladně. Zmínil, že získali řadu kázeňských pochval. Podle něj jde o sehranou hlídku, která má na kontě i mnoho zásahů se záchranou lidského života.

Uvedl také, že policisté absolvovali v říjnu 2022, tedy asi čtyři měsíce před posuzovaným zákrokem, školení na použití takzvané poziční asfyxie, což je přidušení člověka v určité poloze, například zakleknutím tak, aby se mu omezil přísun kyslíku. Dodal, že se postupem policistů a použitím donucovacích prostředků zabýval, a v tomto případě je vyhodnotil jako oprávněné a přiměřené.

Soud by měl pokračovat začátkem léta výslechem posledních svědků. Vypovídat by měl sanitář, který údajně jako první zpozoroval, že spoutaný pacient nedýchá. Předvolání dostanou i instruktoři, kteří policisty školili na použití asfyxie. Poté chce senát vyslechnout znalce. Mezi nimi i soudního lékaře, který zkoumal příčinu pacientovy smrti.