Kolemjdoucí zastavila lupiče prchajícího před kriminalisty, podrazila mu nohy

„K loupežnému přepadení došlo 10. února ve čtvrt na devět ráno v jedné z berounských trafik, kam vstoupil zamaskovaný muž s nožem v ruce. Přistoupil k prodavačce, která zrovna vkládala zboží do ledničky, namířil na ni nůž a okřikl jí slovy, ať mu dá terminál. Žena na to zareagovala tak, že po něm hodila láhev s nápojem a začala před ním couvat za prodejní pult,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Muž ženu poté následoval, mířil na ni nožem a křičel, ať mu dá terminál. Následně do ni strčil, až spadla do křesla. Při tom si všiml pod pultem peněženky s tržbou, kterou sebral a šel k vchodovým dveřím. Nebojácná prodavačka se ale nevzdávala a šla za ním.

Lupič se na ni znovu otočil s nožem v ruce a křičel, ať se vrátí zpět za pult. Poté z trafiky odešel. Žena po jeho odchodu celou událost nahlásila, policistům předala popis muže a udala směr, kterým po odchodu z trafiky šel.

„Do pátrání po podezřelém muži se ihned zapojilo několik hlídek policistů a kriminalistů. Během několika minut si kriminalisté zpovzdálí všimli muže, který odpovídal popisu, proto se za ním vydali, aby ho zkontrolovali. Po zákonné výzvě ze strany kriminalistů se slovy „policie, stůjte“, se podezřelý dal okamžitě na útěk,“ pokračovala mluvčí a dodala, že k dopadení lupiče pomohla pohotová reakce náhodné kolemjdoucí.

„V tu chvíli proti prchajícímu muži šla kolemjdoucí žena, která mu bez váhání podrazila nohy a v momentě, kdy podezřelý muž spadl na zem, byl ihned kriminalisty zadržen,“ uvedla Richterová.

Loupit se pokusil už brzy ráno

Kriminalisté následné po prošetření kamerových záznamů zjistili, že zadržený muž přijel do Berouna autem, a to i přesto, že má platný zákaz řízení. Záznamy z kamer také ukázaly, že se muž snažil do stejné trafiky vloupat už okolo čtvrté hodiny ranní.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti čtyřicetiletému muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání zločinu loupeže, přečinu krádeže a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný muž je stíhán vazebně a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětím svobody na dva roky až deset let.

Policie vyzdvihla jednání pohotové ženy, která svou reakcí prchajícího podezřelého zastavila.

„Chtěli bychom poděkovat ženě, která se zachovala naprosto statečně, když podkopla nohy prchajícímu muži. Její reakce určitě usnadnila kriminalistům, kteří sice byli v patách pachatele, zadržení podezřelé osoby. Poděkování patří také poškozené ženě, která předala policistům detailní popis muže, díky čemuž se podařilo podezřelého brzy vypátrat a zadržet,“ uvedli policisté.