Opravy Barrandovského mostu skončí po prázdninách, kolonami nejvíc trpí Dobříšská

„Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu pokračuje podle očekávání. A podle očekávání se i letos objevily neočekávané komplikace. I přesto ale věřím, že se nám podaří dodržet avizovaný harmonogram a rekonstrukci dokončíme s koncem letních prázdnin,“ sděluje náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Původní plán při uzavírání smluv byl, že dopravní omezení potrvají do 14. srpna, tedy 92 dní. Na základě zkušeností z první fáze ale vedení města dopředu odhadovalo, že hotovo bude spíše až o dva týdny později.

Zničené opěry

„Nejvíce zásadních nedostatků se objevilo v případě Barrandovské rampy. U jejích opěr jsme zjistili, že jsou ve výrazně horším stavu, než předpokládal revidovaný projekt. Povedlo se ale nastavit práce tak, aby se vtěsnaly do harmonogramu a nezpůsobily dodatečné zdržení,“ říká generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák.

Možným důvodem zpoždění by ale podle něj stále mohlo být počasí, a to například v případě, kdy by pršelo celý týden v kuse. Ředitel TSK také dodává, že se zhotovitel od minulého roku poučil, například v případě používání vysokopevnostního betonu, kdy už počítá s potřebou vyrovnávací vrstvy. „Práce mají v této etapě mnohem hladší průběh než v té první,“ potvrzuje vedoucí stavby Martin Ředina.

Zkušenosti z letošních prací TSK opět v mezičase zužitkuje při přípravě projektu na zbytek rekonstrukce. Po vyhodnocení letošních oprav se také TSK bude rozhodovat, zda by nebylo možné spojit třetí a čtvrtou fázi, která by se pak uskutečnila po roční pauze. Zatím o tom ale probíhají jen interní diskuze v rámci městské společnosti.

Právě při projektových pracích ale údajně stále přetrvávají komplikace, jelikož nikdo nedokáže předpovědět, v jakém stavu části mostu po sanaci budou. Opravy se musí doprojektovávat za pochodu. „Tam bohužel nedošlo k poučení se z první etapy a ty projekty stále vykazují vyšší procento chyb, takže se musí revidovat, což všechny zdržuje,“ postěžoval si Sinčák.

Nezaviněné zpoždění

Ve čtvrtek se také konečně uzavřela otázka smluvní pokuty, která hrozila stavební společnosti Porr za loňské zdržení. Uzavírka měla skončit 2. září, ale nakonec se protáhla do poloviny října. Od té doby TSK o pokutě spolu se stavebníky vyjednávalo, přičemž arbitrem v tomto sporu byl nestranný správce stavby.

„Ke zpoždění, které nastalo při první etapě, připravil zhotovitel analýzu, tedy v podstatě obhajobu, kterou předložil správci stavby. Po dlouhých a těžkých diskuzích, kdy my jsme vyvíjeli obrovský tlak na to, aby část zpoždění byla sankcionovaná, je nakonec verdikt správce takový, že zhotovitel měl nárok na ty dny navíc. Sankce tedy nebudeme uplatňovat,“ vysvětluje Sinčák.

Správce stavby uznal, že zpoždění způsobily okolnosti mimo kontrolu stavební společnosti, například, že most byl v horším stavu, než se předpokládalo.

Více aut na magistrále

Přestože vedení města i TSK před zahájením varovaly, že letošní fáze bude pro dopravu mnohem horší než ta předchozí, ani letos není situace nikterak kritická. „Řidiči jsou i letos velmi ukáznění, a nedošlo tak k žádnému kolapsu dopravy, ale provoz pochopitelně na některých úsecích houstne,“ informuje Hřib.

Co se týče zhoršení dopravy po městě, nejvíce se projevila v Dobříšské ulici, která se vine mezi Zlíchovským tunelem a nádražím Praha-Smíchov. Podle Sinčáka tu projede až o 30 procent více aut, než tomu bylo před rekonstrukcí. Při první etapě přitom takto přetížená nebyla. Důvodem je především uzavření opravované Barrandovské rampy, kterou nyní lidé musí objíždět buď po Městském okruhu, nebo právě přes Smíchov.

„Kromě Dobříšské evidujeme zvýšenou zátěž i v části ulice 5. května ve směru do centra, kde je oproti běžnému stavu nyní o 11 procent více aut,“ popisuje Sinčák. Mimo to se o něco častěji regulují také vjezdy do Blanky.

V sobotu také začíná celoprázdninová rekonstrukce jednoho pásu Průmyslové ulice, což by mohlo lokálně přinést výrazné komplikace. Situaci v okolí mostu by to ale zhoršit nemělo. „Je to na druhém konci města a bude to mít spíš lokální dopady. Až sem se to nepřelije,“ míní Sinčák.