Provoz na Barrandovském mostě omezí přípravné práce před uzavírkou

Přejezdy jsou podle Technické správy komunikací (TSK) pro samotnou rekonstrukci mostu nezbytné. Řidiči si tak pomalu musejí zvykat na omezení, které je bude v etapách čekat přibližně dalších pět let. Během příprav mají řidiči v dopravní špičce počítat se zdržením 10 až 30 minut.

Z noci na sobotu ve směru od smíchovského břehu na Prahu 4 dělníci zaberou na začátku mostu jeden jízdní pruh. Průjezd bude možný dvěma zbývajícími.

Na konci mostu na branickém břehu se pak zavře levý jízdní pruh na sjízdné rampě do ulice Modřanská a stejně tak pravý jízdní pruh ve směru na ulici Jižní spojka (směr Praha 10),

V opačném směru z Braníka na Smíchov bude na konci mostu, tedy na levém břehu, uzavřen levý jízdní pruh.

Začínají přípravné práce na Barrandovském mostě, který čeká rekonstrukce.

Omezení pro cyklisty a chodce

V rámci příprav dojde i k omezení pro cyklisty a chodce. Od 3. května do 31. srpna 2022 se uzavře cyklotrasa A1 pod Barrandovským mostem a pod rampou ze Strakonické. Neprůchodný bude i chodník na jižní straně mostu.

Objízdná trasa povede za uzavřený jízdní pás chodníku/cyklotrasy ze směru od Lahovic směrem na Barrandovský most. Cyklisté pojedou v ulici Podjezd, kde se napojí na Zbraslavskou. Dále náhradní cesta povede na Barrandovský most a severní stranu chodníku Barrandovského mostu v Praze 4. Obdobná trasa platí pro cyklisty v opačném směru.

Objízdná trasa pro cyklisty a pěší

Most je součástí městského okruhu a denně po něm přejede asi 140 tisíc aut. Práce jsou rozloženy do několika let a dopravní omezení bude platit vždy část roku.

První fáze prací na pražské klíčové dopravní stavbě začne 16. května, potrvá 110 dní a pro město ji provede firma Porr za 594,5 milionu korun. Řidiči budou muset využít objízdné trasy.

První část soumostí byla otevřena už v roce 1983 a most dosud neprošel kompletní opravou. Loni byla opravena spodní část včetně pilířů, kdy kvůli pracím nebylo nutné žádné omezení.