Vítr víří prach z bouraného žižkovského Mordoru, lidé se azbestu bát nemusejí

V budově bývalého Telecomu se nacházelo původně okolo 3 350 tun azbestu v obkladech sloupů a nosníků, vnitřních příčkách i střešních krytinách. Z toho důvodu musí být budova zbourána a ekologicky zlikvidována.

„Z objektů, u kterých byla zahájena demolice, byl azbest odvezen. Podle předpokládaného harmonogramu budou demoliční práce ukončeny letos v říjnu a do konce roku je plánováno vyklizení staveniště. V závislosti na průběhu prací se ale může harmonogram ještě změnit,“ tvrdí Ondřej Šťastný, mluvčí developerské společnosti Central Group.

Ta demolici za stovky milionů korun zahájila v lednu minulého roku a na území plánuje postavit výškovou budovu s byty.

Bourá se tam, kde není azbest

Původně měly práce na odstranění azbestu trvat do října 2023. Plán byl ale pozměněn vlivem technických a organizačních problémů. „Práce související s odstraňováním materiálů s obsahem azbestu na budovách jsou plánovány do konce dubna roku 2024,“ říká mluvčí pražské hygienické stanice Zdeněk Boublík.

Dodává, že paralelně na budovách objektu ÚTB probíhají demoliční práce, ale pouze tam, kde není přítomen azbest, nebo tam, kde již byly v minulosti materiály s obsahem azbestu odstraněny.

„Na základě hodnocení dosavadních výsledků z provedených měření před filtračními a odsávacími jednotkami nedochází k uvolňování azbestových vláken do okolního ovzduší kolem objektu,“ komentuje Boublík.

2. března 2023

„Loni jsme pečlivě hlídali, kam se azbest vozí, dělali jsme různá kontrolní měření. Azbest už by měl být teď odvezen a dochází ke standardní demolici. Byli jsme se také podívat, kam se to ukládá. Vozilo se to na skládku do Benátek nad Jizerou speciálními hermeticky uzavřenými kamiony,“ tvrdí radní městské části Praha 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

Nadstandardní opatření

Podle mluvčího třetí městské části Jiřího Hannicha pražští hygienici na staveništi prováděli neohlášené inspekce. Kontrolovali průběh prací a dodržování zákonných povinností zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům a ochraně jejich zdraví.

Podle Zoji Guschlové, místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu, má hygienická stanice možnost ze zákona provádět kontroly, ale nemá právní nástroj, na základě kterého by provedla kontrolu, že je vytvořené pásmo pro sanaci azbestu funkční.

„Hygienické stanice nemají v silách pohlídat, aby práce, které sanační firmy ohlásily, byly opravdu realizovány správným způsobem,“ vysvětluje Guschlová.

I z toho důvodu je ke každé kontrole hygienické stanice přizván Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, který má na starosti akreditované měření, tedy odběr vzorků pro stanovení koncentrace azbestových vláken v pracovním a mimopracovním prostředí.

„Ze strany hygienické stanice jsou tak činěna nadstandardní opatření k eliminaci možných zdravotních rizik jak pro zaměstnance, tak po okolí objektu,“ dodává Boublík.