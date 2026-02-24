Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

„Největší problémy mají velké pražské autoškoly s nižší úspěšností. Žáci pak čekají na opravné termíny a vzniká tak fronta,“ vysvětluje bývalý komisař, který si přál zůstat v anonymitě. „Některé autoškoly přihlásí na zkoušku jedenáct lidí a uspěje jeden,“ dodal.
S dlouhou čekací dobou měla zkušenost i Klaudie z Prahy. Autoškolu pak dělala déle, než původně plánovala.
„Problém nebyl v průběhu kurzu, ale po jeho konci. Čekací doba na zkoušku z jízd v Praze byla po absolvování testu dva měsíce. To v praxi znamená, že si musíte buď doplatit další jízdy nebo jdete na zkoušku potom, co jste dva měsíce neseděli za volantem,“ vysvětluje. Na tento problém narážejí Pražané převážně v letních měsících, kdy jsou autoškoly nejvytíženější.
„Bez omluvy nepřijdou“
„Čekací doba 60 dní a více je ojedinělá. Problém může vzniknout jen v několika největších autoškolách, které kapacitně převyšují možnosti našeho oddělení,“ říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
Město však žádnou pomoc pro žadatele o řidičské oprávnění na dřívější vykonání zkoušky v současné chvíli nenabízí.
Podle Hofmana ale není problémem jen vysoká neúspěšnost. Čekací dobu prodlužují i ti žadatelé, kteří na zkoušku bez včasné omluvy nedorazí. Nelze pak využít prostor a čas pro někoho jiného. I to pak prodlevu prodlužuje.
Ve většině pražských autoškol dokončí zájemci základní kurz skupiny B průměrně zhruba za tři až čtyři měsíce. Ze zákona musí budoucí řidič najezdit minimálně 28 hodin za volantem a absolvovat další hodiny teorie.
Po řádném zvládnutí kurzu přihlašuje žáka autoškola ke zkoušce. Ta má dvě části – nejprve musí žák splnit test a až po jeho dokončení může usednout ke zkoušce za volantem.
Ve chvíli, kdy se žák přihlásí na první termín zkoušky, začíná běžet dvanáctiměsíční lhůta na její splnění a má na to jen tři pokusy.
Zajímají je jen peníze
„Problém je, že v Praze je nedostatek komisařů a některé autoškoly nabírají velké množství žáků, na které však nejsou kvalitně připraveny. Důležité jsou pro ně jen peníze zájemců o řidičák. Přihlásí potom deset studentů ke zkoušce, tu však zvládnou jen dva či tři z nich a zbylí se pak musejí ‚postavit‘ do fronty a čekat na opravný termín,“ říká majitel jedné z pražských autoškol Petr Crkva.
Na černošickém úřadě v Podskalské ulici v Praze zasahovala policie 28. ledna. Policejní razie padla na oddělení autoškolství. Jak později vyšlo najevo, důvodem bylo podezření na neoprávněné vydávání řidičských průkazů. Podle vyšetřovatelů někteří žadatelé zkoušky vůbec neabsolvovali, případně proběhly nestandardně, přesto získali potvrzení o odborné způsobilosti. Policie zadržela a obvinila 16 osob. Černošičtí komisaři jsou obviněni z účasti naorganizované skupině, zneužití pravomoci úřední osoby nebo přijetí úplatku. Na možné nekalé praktiky upozornilo ministerstvo dopravy. Policie se v celé ČR dále zabývá více než 200 podobnými případy.
V Praze je momentálně registrováno 192 autoškol, komisařů je na celé město zhruba patnáct. To na počet žadatelů nestačí. „Zcela zásadním důvodem je značná neatraktivnost zaměstnání v pozici zkušebního komisaře řidičů. To souvisí například s tím, že je složité se do oboru vůbec dostat,“ vysvětluje Hofman.
Komisaři totiž musejí absolvovat osmitýdenní výcvik mimo domov. Ten je ale poměrně drahý a práce vzhledem k náročnosti není dobře finančně ohodnocená.
Fiktivní pobočky
Některé autoškoly posílají zájemce o opravné zkoušky mimo Prahu. V menších městech totiž není tolik studentů a tamní autoškoly jsou méně vytížené. Student tak může po své žádosti vykonat zkoušku kdekoli. Podle magistrátu si některé autoškoly zakládají právě pro tyto případy fiktivní provozovny mimo město – třeba v Praze-západ.
Kapacity zkušebních komisařů tam ale nedávno oslabil policejní zásah v Černošicích. Na tamním úřadu kriminalisté zadrželi šestnáct lidí v případu neoprávněného získávání řidičských průkazů.
„V Praze-západ skoro žádní komisaři nejsou,“ popisují odborníci. A že by se zničehonic někde objevili zájemci o tuto práci, na to to zatím nevypadá.
Podle magistrátu zde hraje roli i jejich věkový průměr a to, že brzy odejdou do penze. „Mladí lidé o tuto práci zájem nemají,“ konstatoval Hofman. „Zejména ve větších městech se bude situace spíše zhoršovat s odchody některých do důchodu,“ říká mluvčí.
V současnosti chybí v metropoli šest zkušebních komisařů. Dokud se nepodaří alespoň částečně zacelit jejich nedostatek, bude podle magistrátu neutěšený stav trvat.