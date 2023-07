Autorádia bez šumu. Řidiči v pražských tunelech naladí patnáct stanic

Je pátek ráno a řidič při cestě do práce vjíždí do Brusnického tunelu v Dejvicích, aby dojel do práce na Smíchově. Na rádiu má naladěnou svou oblíbenou stanici a zrovna hraje skvělá písnička nebo se zaposlouchal do zajímavého tématu ve zpravodajské relaci, či dokonce do dopravního zpravodajství.

Záhy po vjezdu ale veškerý zvuk zpravidla nahradí jen šumění a řidiči nezbývá, než začít ladit jinou fungující stanici nebo se dalších devět kilometrů spokojit s tichem vlastních myšlenek. Od září by se taková situace měla v celém soustavě tunelů Městského okruhu stávat o poznání méně častou.

Naostro od září

„Už žádné přerušení oblíbených písniček nebo pořadů. Ve Strahovském tunelu, v tunelu Mrázovka a v celém komplexu Blanka bude možné díky pokrytí signálem kvalitně poslouchat další rozhlasové kanály,“ sděluje první náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). „Cesty Prahou budou pro řidiče zase o trochu příjemnější,“ dodává.

S provozovateli rozhlasového vysílání uzavře Technická správa komunikací (TSK) smlouvy, které je budou opravňovat k užívání rádiové frekvence v pásmu FM v tunelech, od 1. září. Zkušební provoz je nicméně v plánu už v průběhu srpna, aby se předešlo případným technickým problémům.

Bezpečnostní opatření

Původně bylo možné naladit pouze Český rozhlas Radiožurnál. Fungování této stanice v tunelech je dané zákonem, konkrétně se jedná o podmínku stanovující jejich technologické vybavení. Důvodem nutnosti pokrytí je bezpečnost.

Stanice fungující v tunelech Český rozhlas Radiožurnál

Český rozhlas Rádio Praha

Český rozhlas Plus

Frekvence 1

Evropa 2

Rádio Impuls

Hitrádio City 93,7 FM

Rádio Blaník

Rock Radio

Fajn Rádio

Rockzone 105,9

Rádio Kiss

Rádio Spin

Rádio Beat

Rádio Bonton Zdroj: TSK

Právě vysílání Radiožurnálu bylo při otevření Blanky v roce 2015 prezentováno jako jedno z klíčových bezpečnostních opatření pro případ nehody. Dispečeři totiž mohou do vysílání vstupovat s upozorněním na vzniklou dopravní situaci s pokyny pro řidiče.

Nabídka stanic pro řidiče se poprvé v tunelech rozšířila zhruba před pěti lety. „Od 1. listopadu 2018 je v tunelech na Městském okruhu možné naladit čtyři stanice rádia, a to Český rozhlas Radiožurnál a rádia Impuls, City a Blaník. Stávající zařízení více stanic neumožňovalo,“ informuje mluvčí TSK Barbora Lišková.

Po prázdninách se tento seznam rozšíří na celkem 15 stanic, což je o něco méně než polovina z těch, které je možné na území hlavního města naladit. Nově se mezi nimi objeví třeba Evropa 2, Frekvence 1 nebo Rádio Kiss.

„Pro rozšíření nabídky stanic je třeba doplnit a modernizovat stávající zařízení o nové vysílače, což pracovníci TSK provedou zejména v plánovaných nočních uzávěrách vyhrazených pro běžnou údržbu tunelů,“ sděluje Lišková.

Radiové vysílání ale není jediná služba, která se pro řidiče v tunelech v poslední době rozšiřuje. Kromě rádia se totiž na silnici pod povrchem ztrácel signál také navigacím.

Bluetooth v celé Blance

Motorista, který si trasou nebyl jistý, si v minulosti musel v tunelu vystačit pouze s odhadem a dopravním značením. Následné zmatky spojené s nejistotou ohledně trasy pak často podle Liškové vedly nejen ke zdržení samotného řidiče, ale také k ohrožení ostatních účastníků provozu, jelikož zmatení řidiči mnohdy přejížděli mezi pruhy na poslední chvíli.

Chaos někdy nekončil ani úspěšným opuštěním tunelu, jelikož se také mohlo stát, že navigace se hned po opuštění tunelu nevzpamatovala, to znamenalo pro řidiče další zmatky na navazující křižovatce.

TSK proto ve spolupráci Fakultou dopravní ČVUT v létě 2021 zkušebně zavedla v části Blanky signál bluetooth. Jednalo se o úsek Malovanka – Prašný most – Letná.

Konkrétně se jedná o technologii Bluetooth Low Energy, která je dostupná v drtivé většině mobilních telefonů a dalších přenosných zařízeních, které pomocí ní dokážou komunikovat se svým blízkým okolím. Prostřednictvím bluetooth funguje například hojně využívaná mobilní navigace Waze.

„Po zkušebním provozu se toto zařízení v letech 2021 a 2022 dodatečně doplnilo do všech tunelů na Městském okruhu. Zbylé tunely, jako jsou Letenský nebo Těšnovský, jsou krátké a problém se ztrátou signálu je tam minimální,“ vysvětluje Lišková.