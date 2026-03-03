Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Auto se nabouralo po 11. hodině v ulici Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela levý jízdní pruh.
Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.
Podrobnosti doplňujeme...
Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na Smíchov, když se shýbala pro telefon. (3. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz
