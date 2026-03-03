Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

  12:24,  aktualizováno  12:24
Nehoda osobního auta v pražském Brusnickém tunelu částečně uzavřela silnici směrem na Smíchov. Na místě zasahují policisté, záchranáři i hasiči.
Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...
Další 3 fotografie v galerii

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na Smíchov, když se shýbala pro telefon. (3. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Auto se nabouralo po 11. hodině v ulici Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela levý jízdní pruh.

Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.

Podrobnosti doplňujeme...

Autoři: ,