Přední dveře zůstanou zavřené i u středočeských linek autobusů

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Ropid o novém opatření informoval na webových stránkách.

„U všech autobusů dochází k fyzickému uzavření předních dveří, které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze pro řidiče,“ uvádí se v rozhodnutí.

Rozhodnutí přichází čtyři dny poté, co začalo platit na linkách MHD v Praze. Zároveň nepůjde u řidiče zakoupit jízdenku.

„Ruší hotovostní prodej jízdenek ve všech autobusech. Odbavení budou cestující moci provést alternativními způsoby, a to zakoupením jízdenky v automatu, případně s využitím mobilní aplikace PID Lítačka,“ uvádí dále Ropid.

Zatímco u pražských autobusů cestující běžně mohou k nástupu používat všechny dveře vozu, na regionálních linkách kvůli kontrole musí běžně nastupovat právě pouze předními. Aby se zavřely přední dveře i na těchto linkách, o to Ropid několik dní bezvýsledně usiloval.

„Včera (v sobotu, pozn. red.) jsme to řešili, byl to požadavek Prahy, aby se zavřely přední dveře i na příměstských linkách. A samozřejmě se to řešilo se Středočeským krajem, jeho stanovisko je, že má platit dosavadní stav. Nic se tedy nemění,“ řekl v neděli iDNES.cz mluvčí Ropid Filip Drápal.

Ropid tedy alespoň žádal cestující, kteří museli jet příměstskou linkou, aby omezili kontakt s řidiči. Dopravce Arriva například na své vozy v přední části nalepil papírovou ceduli, kde žádal cestující, aby se vyhnuli kontaktu s řidičem.

Kromě toho dochází od úterý k úpravě jízdních řádů příměstských linek, a to formou prázdninového provozu. Ve všech zastávkách budou městské i příměstské autobusy otevírat všechny dveře (vyjma prvních) bez nutnosti využívat tlačítka dveří.

Vedení Prahy navíc od úterý zakázalo kvůli koronaviru vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst.

„V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem! Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky, nebo využijete třeba šálu, všechno je lepší než nic,“ napsal pražský primátor Zdeněk Hřib na Twitteru.