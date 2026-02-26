Autobus na Andělu kvůli technické závadě pohltil kouř, přiživil ho i sám řidič

„Jednalo se o technickou závadu levého předního kola,“ upřesnil mluvčí DPP Daniel Šabík. Autobus měl zaseklou brzdu a nemohl se rozjet ze zastávky v ulici Stroupežnického v Praze 5.
Mohutný oblak kouře byl podle dostupných informací následkem počínání řidiče autobusu. „Preventivně použil hasicí přístroj ke zchlazení brzdového kotouče,“ informoval mluvčí. Na místo podnik preventivně povolal také své hasiče a dispečery.
„Po uvolnění brzdy autobus odjel do své domovské garáže, kde bude opraven,“ sdělil mluvčí. Autobus s vadnou brzdou jezdil na lince 167. Dopravní podnik místo něho nasadil jiný.