Expresní linka na letiště posiluje intervaly, kvůli krasobruslení se čeká vyšší poptávka

  12:24,  aktualizováno  12:24
Expresní linka AE spojující pražské hlavní nádraží s letištěm posílí od soboty své intervaly. Dopravní podnik v nadcházejících dnech očekává vyšší poptávku kvůli Velikonocům a mistrovství světa v krasobruslení.
Linka AE na trase Hlavní nádraží - Terminál 2 | foto: PID

Linka tak bude od soboty jezdit častěji a znovu zavede i noční spoje.

„Hlavními důvody jsou velikonoční svátky a konání mistrovství světa v krasobruslení v Praze,“ oznámil Ropid.

Expresní linka AE

Trasa: Hlavní nádraží (C, vlak) – Terminál 1 pouze výstup – Terminál 2, pouze výstup – Letiště

  • na lince neplatí běžný tarif PID
  • jízdenky se kupují u řidiče
  • cena 200 Kč dospělí, děti 6-15 let, přeprava psů 100 Kč, děti do 6 let zdarma
  • zavazadla zdarma

Intervaly linky se ve všední den zkrátí na 20 minut. Přibudou rovněž spoje v noci, a to v intervalech 60 minut.

V noci na trase přibude zastávka Náměstí Republiky kvůli lepším přestupním vazbám na noční tramvaje a autobusy.

Ropid připomíná, že spojení na letiště je v mnoha obdobích časově srovnatelné a mnohem častější s využitím metra A do stanice Nádraží Veleslavín a dál trolejbusem číslo 59.

Na letiště se dá dostat i linkou 100 z konečné metra B Zličín.

