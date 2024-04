Řidič si nepohlídal zamknutí auta, zloděj mu z něj ukradl tašku s milionem a půl

Neznámý muž si vůz pravděpodobně náhodně vyhlédl během jeho parkování v Králodvorské ulici v Praze 1. Ve chvíli, kdy řidič z auta vystupoval, pootevřel muž v tmavé bundě a černé kšiltovce zadní dveře a vzdálil se, aby počkal, než řidič odejde.

„Poté vnikl do vozidla a přes zadní sedačky se dostal až do kufru, odkud odcizil igelitovou tašku. Ihned poté odešel neznámo kam, a když zjistil, co se v tašce nachází, musel být velmi překvapen. V igelitce si totiž poškozený vezl jeden a půl milionu korun,“ popsal tiskový mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Kriminalisté po neznámém muži začali pátrat a zajistili kamerové záznamy z okolí, na kterých pravděpodobného pachatele nalezli.

„Jelikož se jim ho do dnešního dne nepodařilo vypátrat a je zde důvodné podezření, že by se mohlo jednat o cizince, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na záznamu poznáváte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte prosím linku 158,“ uvedl mluvčí.

V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli za krádež až osmileté vězení.