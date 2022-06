Aquapark v Čestlicích zahájil letní sezonu, láká na Mexiko

Právě na mexických vlnách se ponese letošní letní sezóna, kterou zahájila mimo jiné také velvyslankyně Spojených států mexických Rosaura Leonora Rueda Gutierrez.

„Toto je šance přenášet naší mexickou kulturu a sblížit díky tomu Čechy a Mexičany. Je to skvělá příležitost pro Čechy i cizince přijít sem a zažít vibrující mexickou kulturu. Naše chutě, naše barvy, toto je Mexiko,“ říká Gutierrez.

Kromě sombrer, mexických koktejlů nebo tradiční hudby čeká návštěvníky také řada novinek, například nové dětské brouzdaliště. Novinkou je také speciální hudba v tobogánu a zážitek z jízdy ve čtvrt kilometru dlouhé Divoké řece bude ještě zábavnější díky upravenému povrchu.

„U nás v Aquapalace Praha máme uvolněnou exotickou atmosféru po celý rok, ale vždycky na dva letní prázdninové měsíce hledáme vhodnou destinaci, se kterou bychom spojili náš program. Taková destinace by měla ideálně být relaxační, zábavná a všichni by se tam měli těšit. A my si letos řekli, že právě takovým místem je Mexiko,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.