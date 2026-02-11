Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny

Aplikace slouží Pražanům a Středočechům osmým rokem a meziročně počet jejích uživatelů narůstá o 20 až 30 procent. Za rok si cestující přes Lítačku koupili jízdenky asi za 800 milionů korun.
Podle Benedikta Kotmela, člena představenstva Operátora ICT, který aplikaci provozuje, je běžné aplikaci po takové době přepsat. Fungování se převratně nezmění, uživatelé však budou moc využívat nové funkce. Lítačku 2.0 si nainstalují jako aktualizaci stávající verze.
„Technický dluh je skutečně obrovský. Když se spouštěla první verze aplikace, tak sloužila na nákup jízdenek a vyhledávání spojů. Dneska se bavíme o řádově jiných funkcionalitách,“ vysvětlil Kotmel.
Od ledna příštího roku by se mělo zjednodušit a měnit nastavování účtu. „Spousta lidí vůbec neví, že si tam má něco nastavit,“ podotkl Kotmel. Výchozí nastavení by mělo nově odpovídat nejčastějším potřebám uživatelů. Také bude možné si aktivovat více jízdenek zároveň.
„Budete si moct definovat, že jedete tři a že máte kočárek a psa,“ popsal zástupce Operátora ICT. V Lítačce 2.0 bude více viditelný kupon, například ve vyhledávači se při cestě za Prahu ukáže, na jakou část cesty platí pražská lítačka a na jakou část je už nutné si koupit jízdenku.
Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací
Změní se rovněž panel parkování. Hned na úvodní obrazovce v sekci parkování bude mapa s vyznačenými zónami placeného stání. „Předem si nebudete volit, na jak dlouhou dobu chcete zaplatit parkovné, ale poběží vám tak dlouhou dobu, pro kterou to pro vás bude žádoucí,“ doplnil náměstek pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
V nové verzi si bude možné vypnout údaje o zpoždění a zobrazí se v ní panel, který oznámí novinky v aplikaci. Po odkliknutí zmizí. Uživatelé budou mít možnost si zapnout tmavý režim.
Za zásadní technologickou změnu považuje Kotmel redukci používaných vyhledávačů ze dvou na jeden, což podle něj ušetří peníze. „ Za externí vyhledávač platíme, ale máme vyvinutý vlastní,“ uvedl Kotmel.
Nové funkce bude Operátor ICT testovat. Zapojí se vybraní uživatelé a v další fázi poběží kvůli testování obě varianty aplikace zvlášť. Do nové budou mít přístup další testeři.
V plánu je více než 200 nových funkcí
Lítačku bude nadále vyvíjet pouze operátor ICT, který předtím spolupracoval s dalšími firmami. Podle Beránka to aplikaci přinese větší bezpečnost a bude se lépe dělat audit. Zároveň se mají ušetřit peníze. Na vývoji aplikace má pracovat osmi až desetičlenný tým.
„Ve frontě máme do budoucna přes 200 nových funkcionalit. Tato fronta se v letošním roce příliš nezkrátí. Postupně kód přepíšeme, aby odpovídal požadavkům doby,“ upřesnil Beránek.
„V budoucnu aplikace umožní objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérové spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru,“ popsal Beránek.
Aplikace by měla nejen ukázat zpoždění, které má spoj, co má přijet, ale měla by předpovědět, jak moc bude spoj zpožděný při příjezdu do cílové nebo přestupní destinace. Vylepšený plánovač by uživatelům podle Beránka také ukázal, kdy mohou využít kolo nebo zda se jim vyplatí v poslední části cesty jít pěšky.
Středočeský kraj podle svého radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) potřeboval aktualizovat aplikaci kvůli nově postaveným P+R parkovištím a cyklověžím.
„Potřebujeme, aby nová aplikace byla připravená na reformu tarifních pásem. Chceme, aby zákazníci mohli zvolit variantu: zaplať podle toho, kolik ujedeš,“ řekl Borecký.
Příprava na spuštění poptávkové dopravy
Středočeský kraj chce od příštího roku spustit poptávkovou dopravu, která by se mohla stát dalším modulem nové Lítačky.
„Poptávkou dopravu máme v pilotním provozu na Českobrodsku. Ale aby fungovat skutečně v tom módu, kdy máte plně virtuální zastávky a můžete přidávat další oblasti, tak to právě vyžaduje přidání nového modulu do aplikace Lítačka 2.0,“ vysvětlil Borecký. Není si však jistý, zda je stihnutelné sladit spuštění poptávkové dopravy s novou funkcí Lítačky.
Jestli je ve hře i přejmenování aplikace, Beránek nechce komentovat. Rovněž se zatím neví, kolik budou nové funkce aplikace Lítačka stát. Kraje si náklady rozdělí a 95 procent z nich půjde na platy vývojářů.