Antikvariáty zasáhla ekonomická krize, od pultů s knihami zmizeli i „bloumači“

„Bohužel. Jsou to zajímavé věci. Ale v současné době máme na skladě i několik stejných titulů hodnotných knih,“ vysvětloval knihkupec ve známém antikvariátu ve Spálené ulici ženě, která přišla s nabídkou knížek na prodej. Potvrzuje to obecný trend v oboru. Větší podniky mezi antikvariáty jsou na tom lépe, i jim však dělají problém třeba rostoucí ceny energií či nájmů.

Milovníci literatury jsou však specifická skupina. „Ti, co kupují knížky, většinou nemají hluboko do kapsy. A i kdyby měli, tak si raději utrhnou od pusy, než aby si nekoupili knihu,“ popsal Tomáš Maděra, provozovatel společnosti Arco, jež patří k širšímu programu pražských antikvariátů.

Ekonomická krize je podle jeho zkušeností znát, lidé nepochybně více nabízejí knihy na prodej. „Ale že by se to odrazilo na obchodních výsledcích, si nemyslím. A prodeje zůstávají zhruba stejné,“ shrnul Maděra.

Dobrou zprávou zůstává, že ani knihy z druhé ruky neztrácejí mezi lidmi na popularitě. To například potvrzují údaje společnosti Knihobot, jednoho z největších hráčů na trhu v této oblasti v rámci ČR. Ta loni do oběhu dostala 1,3 milionu svazků, díky čemuž jí vzrostl obrat o 140 procent na sumu 182 milionů korun.

„Chtěli jsme růst výrazně víc, ale v kontextu doby jsou to skvělá čísla. Většina firem spíš řešila, jestli jim obrat klesne míň, nebo víc,“ uvedl Dominik Gazdoš, zakladatel Knihobotu. V této firmě v roce 2022 každý měsíc přijali a prodali okolo sto tisíc knih.

Pohlednice se vyplatí

Antikvariáty nedělají radost jen čtenářům, ale nabízejí i možnost investovat a ochránit peníze před inflací. Podle odborníků volné finance nemusí směřovat toliko do knih, ale též do dalších zajímavých položek z nabídky obchodů. Kupříkladu historických pohlednic, což představuje novou módu.

„Třeba u sbírání pohledů, na které se hodně specializujeme, bych řekl, že je dokonce trend stoupající. Část lidí s rostoucí inflací má pocit, a oprávněný, že investice do pohlednic je určitou pojistkou proti inflaci,“ upozornil Tomáš Maděra.

I literatura podle odborníka nabízí šanci ochránit peníze, ale je třeba pečlivě si vybírat. Moc se podle oslovených odborníků nevyplatí vkládat prostředky do beletrie nebo za „vyšponovanou cenu“ nakupovat na aukčních portálech.

„Pokud si ale koupí v některém antikvariátu od lidí, kteří tomu více rozumějí, pak je tomu jinak. V případě, že si pořídí třeba monografie převážně českých malířů 20. století, vycházející jen v omezeném nákladu, načež jsou nedostupné, pak vynaložené peníze dávají smysl,“ radí Maděra.

Pohodlí e-objednávek

Menší i větší prodejci uvádějí, že doba covidových restrikcí a uzavírek pozměnila nákupní chování také u zákazníků antikvariátů. Lidé se naučili nakupovat přes internet z domova či zaměstnání, protože je to pro ně pohodlné.

„E-objednávky v době covidových uzavírek jsme měli krásné. Ale klesly hned, jak jsme znovu otevřeli. Nyní se to ustálilo. Myslím si, že lidé, kteří dříve fyzicky chodili, tak si knihu objednávají z obýváku či kanceláře, a potom se pro ni u nás zastaví osobně. Ale už jdou pro konkrétní titul, konkrétní věc. Není to tak, že jen přijdou a bloumají, co by koupili,“ sdělil Tomáš Maděra.

Knižní byznys se podle expertů v posledních měsících mění nejen v oblasti antikvariátů. Trh s knihami a periodickým tiskem v posledních letech formuje digitalizace a rozvoj internetu.

„Zatímco čtení zpráv a článků přes internet je v české populaci značně rozšířené a zvýšená obliba četby zpravodajských serverů může do budoucna znamenat určitou hrozbu pro budoucnost tisku. Naopak digitální audioknihy a e-knihy, soudě podle současného postavení na trhu, nejsou zatím příliš velkým konkurentem tištěným knihám,“ uvedl předseda Svazu českých nakladatelů a knihkupců Martin Vopěnka.