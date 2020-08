Za agresivní jízdu a ohrožení rodiny na dálnici dostal řidič šest let

12:56

Incident z dálnice D4, při kterém podle obžaloby hodil padesátiletý Miroslav Štíbr proti okénku vedle jedoucího auta kuličku a rozbil u vozu boční sklo, uzavřel senát Krajského soudu v Praze. Muže za pokus o těžké ublížení na zdraví poslal na šest let do vězení, poté nesmí sedm let řídit. Uhradit musí také 300 tisíc korun poškozeným.