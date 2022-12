Nejvyšší nebezpečnost, říká sexuolog o škrtiči z Bohnic. Mladík zůstane zavřený

Příprava vraždy je trestná. Chrisovi K. hrozilo dvanáct až dvacet let odnětí svobody. Žalobce navrhoval uložení mírnějšího trestu pod sazbou. Soud však nakonec rozhodl, že mladého transsexuála do vězení nepošle.

„Obžalovaný byl uznán vinným přípravou zvlášť závažného zločinu vraždy. V souladu s trestním zákoníkem bylo upuštěno od potrestání za současného uložení ochranného léčení sexuologického v ústavní formě. Obžalovaný se vzdal práva odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu,“ sdělila iDNES.cz předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová.

Učeň zahradnického učiliště Chris K. u soudu uvedl, že se narodil jako žena, ale cítí se být mužem a přeje si být oslovován v mužském rodě. V pubertě ho začalo vzrušovat škrcení. Ukájel se na zvířatech, škrtil zejména kočky a psy. Loni v létě na prázdninách u babičky se jeho úchylné představy ještě zintenzivnily.

„Měl jsem myšlenky na ubližování dětem a starším ženám. Míval jsem je každý den,“ uvedl Chris K. ve výpovědi na policii, kterou soudkyně přečetla. Přes internet se obrátil na projekt Parafilik pomáhající lidem s neobvyklými sexuálními touhami. Tamní odborníci mu domluvili hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kam loni v červenci dobrovolně nastoupil.

V průběhu hospitalizace se jeho stav zhoršil. Lékařům se svěřil se sílícím nutkáním ublížit si nebo někoho uškrtit. Zaujala ho například asi pětiletá holčička, kterou spatřil v bohnickém areálu. Primářka proto rozhodla o přesunu Chrise K. na uzavřené oddělení, kde by byl pod stálým dohledem. Při balení jeho věcí pak našla jedna ze sester stahovací oprátku.

Kdy jste si vyrobil oprátku? Den předem, ze šňůrky od kalhot, měl jsem ji v nočním stolku. Chtěl jsem uškrtit sestřičku, jednu konkrétní, byla z oddělení 23, jak se jmenuje, to nevím a už si ani nevzpomenu, jak vypadala. Byla to starší paní, vídal jsem ji na oddělení často. – Zkusil jste tuto myšlenku i zrealizovat? Ne, to ne. Já jsem to řekl (lékařům) dřív, než bych to udělal. – Měl jste možnost potkat se s tou sestrou? Asi ne, ale já si to nepamatuju. Sestřička (jiná) tu oprátku našla, viděla, jak jsem ji chtěl schovat. Měl jsem ji v nočním stolku, sestřička mi pomáhala balit věci. Já ji vyndal, chtěl jsem ji schovat do kapsy, ona si toho všimla a vzala mi ji. – Proč jste ji chtěl schovat? Já nevím. – Máte pořád myšlenky na škrcení a ubližování lidem? Mám, ale už to není tak silné. Chris K. při výslechu na policii

„Zjistili jsme dvě zásadní diagnózy – ⁠transsexualismus a agresivní sadismus. Ovládací schopnosti byly v době činu podstatně snížené, ale rozpoznávací schopnosti byly plně zachovalé. Dospěli jsme k závěru, že jde o jedince průměrně inteligentního se zjevnou výchovnou a školní zanedbaností,“ uvedl u soudu Petr Weiss, znalec v oboru psychologie a sexuologie.

Znalci navrhli, aby soud uložil Chrisovi K. ochranné ústavní léčení. Sexuální deviace je sice nevyléčitelná, léčbou však lze ovlivnit chování člověka. „U většiny pacientů dosáhneme toho, že jsou schopni žít bez konfliktu se společenskými zájmy. Recidivuje asi 17 procent pacientů,“ dodal Weiss.

Státního zástupce zajímalo, jak moc je Chris K. nebezpečný. „Agresivní sadismus je naprosto nejnebezpečnější ze všech poruch sexuálních preferencí. Společenská nebezpečnost je nejvyššího stupně,“ zdůraznil sexuolog, podle kterého bude úspěšnost léčby záviset zejména na spolupráci pacienta.

Léčení trvá podle Weisse kolem dvou let, což je také maximum, na jaké může soud ze zákona rozsudkem ústavní ochrannou léčbu uložit. Na konci roku 2024 by měl být stav Chrise K. přezkoumán a poté bude rozhodnuto o případném prodloužení jeho hospitalizace.

Aktuálně souzená věc může připomínat případ deviantní vražedkyně Michelle Sudků, která se cítila být mužem. V létě 2016 se pokusila v kavárně na pražském Újezdu uškrtit mladou ženu, aby se s ní následně mohla „pomilovat“. Poté byla hospitalizována v Bohnicích. Kvůli pochybení v komunikaci na straně policie ji však lékaři o dva týdny později propustili.

V den, kdy se dostala na svobodu, zaútočila v hypermarketu Tesco na Andělu nožem na čtyřiapadesátiletou ženu. Oběti zasadila velkou silou dvě rány do hrudníku a do břicha. Vraždila proto, aby na sebe strhla pozornost a lékařům z Bohnic dokázala, že je nemocná a zajistila si hospitalizaci. U soudu dostala 30 let vězení a nařízenou ústavní sexuologickou léčbu.