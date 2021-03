Na Boleváku uhynuly labutě, příčinou je nejspíše překrmování pečivem

Pracovníci Záchranné stanice živočichů v Plzni během minulého i tohoto týdne odchytili na Boleváku čtyři labutě. Všechny se chovaly podivně a měly zdravotní problémy. Následně uhynuly.

„Když už nám doslova před očima uhynula třetí labuť mlátící křídly o zem, s poruchou rovnováhy a orientace, vyhublá, se šlemy kolem nozder a zobáku, se zalomenou hlavou v křeči, báli jsme se nejhoršího, že jde o ptačí chřipku,“ říká Karel Makoň ze záchranné stanice.

Veterinární laboratoř ale obávanou chorobu nepotvrdila. Zatím tedy není s jistotou jasná příčina úhynu labutí.



Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř ptáků byli dospělí jedinci v dobré kondici, domnívá se Makoň, že ptáci uhynuli v důsledku rohlíkové monodiety a s tím spojenými zdravotními problémy.

Čtvrtého uhynulého ptáka, spíše už jenom jeho torzo, našli na ostrově uprostřed Boleváku.

„Znovu důrazně žádáme návštěvníky boleveckých rybníků, aby labutě nekrmili,“ apeluje zvířecí ochranář.

Kdyby totiž labutě neměly co žrát, odletěly by do míst, kde si potravu samy obstarají. Například jen do půl kilometru vzdálené řeky Berounky.

„Labutě pečivo, ať už rohlíky, housky nebo chleba milují. Rohlíky je v podstatě zasytí a ony nemají potřebu si hledat jinou obživu, která by pro ně měla výživovou hodnotu. V podstatě mají jakousi rohlíkovou dietu a to je špatně,“ vysvětlil Makoň.

Labutě, pokud zamrzne vodní plocha, jako tomu bylo letos, za normálních okolností odletí tam, kde zamrznuto není. A tam si hledají potravu. Když jim ale člověk denně servíruje pečivo, které jim nesmírně chutná, nemají potřebu odlétat jinam.

„Nemám nic proti tomu, aby lidé nosili pečivo do vodních toků, které nezamrzly. Jednak je tam větší koncentrace vodních ptáků a pečivo ve vodě odplave. Zkrátka vodní ptáci nesmějí být závislí jen na tom, co jim lidé hodí,“ dodal Makoň s tím, že nyní uhynulé labutě sám v minulosti kroužkoval právě na Berounce.

A uvedl další příklad, kdy na rohlíkovou monodietu doplatila mláďata. „Bylo to v Dolní Lukavici v zámeckém rybníku. Krmily je tam děti ze školky, potom z družiny a nakonec důchodci. Mláďatům samozřejmě pečivo chutnalo, ale vedlo to k deformaci křídel,“ upozornil.