Masíroval jsem jí nohy, hájí se muž souzený za znásilnění sedmileté dcery

Před půl rokem vytočila žena tísňovou linku 158. Když policista na krajském operačním středisku přijal hovor, ze sluchátka slyšel hysterický křik a pláč. „Prosím, přijeďte. Přijeďte. Manžel mi znásilnil dceru,“ křičela žena.

Policista ji musel několikrát uklidňovat, aby mu řekla, kam má poslat hlídky.

V automaticky nahraném hovoru je zaznamenáno, jak žena ještě zvyšuje hlas a křičí do místnosti: „Vypadni! Vypadni!“

Téměř padesátiletý muž obžalovaný ze znásilnění sedmileté dcery dnes stanul před plzeňským krajským soudem. Hrozí mu až 12 let vězení.

Podle státního zástupce vešel loni na podzim do dívčina pokoje, svlékl si spodní prádlo a poškozenou hladil na přirození.

„Využil toho, že ho byla zvyklá poslouchat. Když mu řekla, ať toho nechá, řekl jí, ať je zticha. Přimáčkl jí ruku k posteli a pokračoval v osahávání, než přišla manželka,“ uvedl žalobce.

Obviněný řekl, že si na čin nepamatuje. „Domnívám se, že jsem na dceru nesahal,“ prohlásil. Řekl, že se v kritický den zahříval při práci venku grogem a než šel spát, dopil podle svých slov lahev rumu.

Muž nadýchal 1,5 promile alkoholu

Obžalovaný před soudem dále uvedl, že cestou do ložnice viděl, že v pokoji u dcery nebyla vypnutá televize.



„Jen jsem jí namasíroval nohy. Co bylo dál, si nepamatuju. Vybavuje se mi křik manželky, že jsem znásilnil dceru, že zavolá policii. Říkal jsem, ať je klidně zavolá,“ řekl muž, který podle svých slov pil asi třikrát do týdne, hlavně rum. Někdy po něm údajně míval „opilecká okénka“.

Když v uvedený den přijeli do bytu přivolaní policisté a muž se nechtěl podrobit jejich příkazům, dostal pouta. Nadýchal přes 1,5 promile alkoholu.

Manželka obžalovaného vysvětlovala, že do dívčina pokoje přiběhla, když z něj zaslechla slůvko: „Au!“

„Manžel stál v pokojíčku bez trenek, na sobě měl tričko. Ptala jsem se dcery, co jí dělal. Řekla, že ji chytil za ruku, prý to bylo všechno. Neřekla, že by jí sahal někam jinam,“ vypověděla před soudem svědkyně.

Den po události při výslechu na policii ale uváděla, že jí dcera řekla o osahávání na přirození. „Já si to myslela,“ sdělila nyní u soudu žena. Její odpovědi nyní často doprovázel pláč nebo dlouhé mlčení.

Když žena nyní tvrdí, že se v dětském pokoji nic nestalo, proč tedy volala policii? U soudu dlouho mlčela a koukala do země, než odpověděla. „Byl opilý. Měla jsem už plné zuby jeho alkoholu. Chtěla jsem manžela potrestat, aby už nepil alkohol. Já už dál nemohla,“ prohlásila nyní žena.

Navíc dodala, že si dcera dost vymýšlí. „I ve spoustě kravin. Pro mě je ale lež jako lež,“ řekla matka dívky.

Hlavní líčení bude pokračovat prováděním dalších důkazů.