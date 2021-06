Za znásilnění sedmileté dcery dostal muž ze Sokolovska pět let vězení

13:34

Krajský soud v Plzni poslal na pět let do vězení padesátiletého muže ze Sokolovska, který podle obžaloby znásilnil svoji sedmiletou dceru. On sám tvrdí, že si na nic nevzpomíná, protože měl v sobě lahev rumu. Muže udala manželka, která ho tak chtěla potrestat, aby už přestal pít.