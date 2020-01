Seismologové zaznamenali na Šumavě velmi slabé zemětřesení

Otřes s magnitudem 1,8 z desetibodové stupnice je na hranici mikrozemětřesení. Podobné otřesy se zde objevily poněkolikáté. V této oblasti je tento jev velmi neobvyklý, proto sem odborníci umístili dočasnou seismickou stanici.

„Mysleli jsme původně, že jde o odpaly ve vojenském prostoru, ale tyto zdroje zde nejsou. Nejsou zde ani lomy či jiné lidské zdroje,“ sdělil Jan Zedník z Geologického ústavu Akademie věd v Praze.

Na dočasné stanici v penzionu Zámeček přístroj měří otřesy nepřetržitě. „Občas tam musíme dojet a vyměnit paměťové médium a data natáhnout do počítače,“ popsal Zedník.

Měření odborníci zahájili v létě, zemětřesení o podobné síle jako nyní se v místě objevilo loni 3. října a nyní znovu.

„Z globálního hlediska jsou to jevy slabounké, ale pro nás je to zajímavé, protože že je to v oblasti, kde se předtím zemětřesení nevyskytovalo, takže se snažíme zjistit příčinu,“ podotkl Zedník.

Pevná seismická stanice je v Kašperských Horách, ale to je od zdroje daleko, dočasná stanice je blíž.

Vedoucí Ústavu fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně Petr Špaček pro ČTK uvedl, že jednotlivé otřesy zaznamenávají přístroje seismických stanic u šumavské Nové Hůrky už od roku 2018.

Dosud bylo v oblasti více než 60 otřesů s magnitudy od minus 0,6 do magnituda dva, z toho 13 zemětřesení mělo magnitudo větší nebo rovno jedné. Zedník vyloučil zdravotní důsledky pro člověka.

„To by muselo zemětřesení dosáhnout rozměru jako na Karlovarsku, kde v době zemětřesného roje zemětřesení trvá po dlouhou dobu a dunění a otřesy jsou tam ve dne v noci, ale zemětřesení o síle kolem magnituda 2 je na hranici pocítitelnosti. Místní lidé ho berou spíš jako kuriozitu a říkají, že to s nimi lehoučce zatřáslo,“ vysvětlil Zedník.

Podobný pocit měla při otřesu Dagmar Brčíková, majitelka penzionu Zámeček, v jehož sklepě je dočasná seismická stanice. „Malinko se se mnou postel zatřásla. Mám dům uchycený na skále, takže když se někde něco hýbe, hned to cítím, navíc mám kovovou postel, která to hezky přenáší,“ popsala Brčáková.