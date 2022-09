Železná Ruda má konečně hezké náměstí, bagry se tam ale ještě vrátí

„Je to pro mě splněný životní sen. Jsem nadšený, že jsme dokázali vykoupit pozemky, zbourat zchátralou budovu, která prostor jen hyzdila, a dotáhnout vše do úspěšného konce. Konečně máme opravdu hezké náměstí, které je důstojným hlavním rozcestníkem turistických cest na Železnorudsku,“ řekl starosta městečka s 1600 stálými obyvateli Filip Smola.

Náměstím prochází hlavní silnice od Německa na Klatovy. V jeho spodní části je dominantou kostel s parčíkem vybudovaným v roce 2019. Druhou nepřehlédnutelnou stavbou je budova muzea, ke které v novém parku ve svahu vedou pohodlné schody. Z nich odbočují do stran terasy, které mohou lidé také využívat. V horní části u muzea je malá fontánka u velké vydlážděné plochy, na níž se mohou odehrávat různé kulturní akce.

„Moderní kašna symbolizuje soutok řek kousek od náměstí. Je z betonu, kamene a železa, v noci svítí,“ vysvětlil starosta.

Místní podnikatelé doufají, že upravené náměstí pomůže přilákat více lidí, kteří tu stráví více času a častěji využijí zdejších služeb.

„Tvář centra se změnila k lepšímu. Když tam byla ruina budovy starého Espressa naproti kostelu, nedělalo to dobrý dojem. Hyzdila město. Uvidíme, jak to tu všechno bude vypadat po letní sezoně, po prázdninách,“ řekla Vendula Škývarová, která několik let provozuje cukrárnu nedaleko od náměstí.

Rekonstrukce náměstí stála 11 milionů korun, město získalo dotaci přibližně šest milionů.

Po úpravách parčíku kolem kostela se stavební práce přesunuly na druhou stranu hlavní silnice z Německa do Klatov. Než se na severní a zároveň větší straně náměstí mohlo poprvé kopnout, město muselo získat do svého vlastnictví pozemky státu i soukromý pozemek s torzem bývalé kavárny Espresso.

Budova cukrárny chátrala přes dvacet let

Tato budova ze druhé poloviny minulého století chátrala přes 20 let. Od dojednání smluv na pozemky do víkendového dokončení opravy náměstí uběhly podle starosty Smoly čtyři roky.

„Stavební práce trvaly dva roky. Všechno je hotové. Jen se musí doladit poslední drobnosti, třeba nasměrování nových lamp, aby v noci vše svítilo přesně tak, jak má. Ale to jsou jen drobnosti. Svah se už zelená, velkou lípu na náměstí doplnila ještě jedna mladá, kterou jsme tam sázeli v neděli při oficiálním dokončení akce,“ podotkl Filip Smola.

Se studií nové podoby železnorudského náměstí přišli před pěti lety odborníci ze studia Jakub Cigler architekti. „Klíčovými tématy návrhu bylo zejména upřednostnění pěších před automobilovou dopravou, zhodnocení využitelnosti svažitého terénu, podpora rozvoje parteru a adjustace historických památek,“ shrnuli architekti hlavní motto projektu.

I když má náměstí horského městečka po desítkách let přívětivější tvář, bagry se na něj ještě vrátí. Ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce začít s modernizací průtahu městem. Hotová je zatím první část silnice na okraji města při příjezdu od Klatov k železničnímu přejezdu.

V příštím roce by měly začít práce na 1,5 kilometru dlouhém úseku cesty od železničního přejezdu přes centrum ke kruhovému objezdu u čerpací stanice. „V rámci prací na průtahu se na opraveném náměstí bude kopat už jen ve starém chodníku a v silnici, tam se budou dělat přeložky sítí. Jinde na náměstí se už kopat nebude, protože se všechny sítě dělaly už při jeho modernizaci,“ objasnil Smola.

Přeložky sítí, nové veřejné osvětlení a chodníky bude financovat město, zbytek zaplatí ŘSD. Modernizace průtahu městem je naplánovaná na dva roky. Vedení města roky usiluje o vybudování chodníku ze Železné Rudy na Špičák podél stávající silnice. Podle starosty se městu zatím nepodařilo získat od vlastníka pozemek, který je pro stavbu nezbytný.

Demolice bývalé kavárny v Železné Rudě (22. 10. 2020)