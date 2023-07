Student gymnázia vyvinul revoluční aplikaci, umí z videa přeložit znakovou řeč

Z prvotního kontaktu se zrodila několikaletá spolupráce, jejímž výsledkem je právě vznik aplikace. Ta by v budoucnu měla převádět znakový jazyk rovnou do psaného textu. „Matyáš za mnou přišel na fakultu s tím, že vyvíjí aplikaci na rozpoznávání českého znakového jazyka a že si na internetu zjistil, že se tím zabýváme i my na FAV. Navrhl jsem mu, že by pod mým vedením mohl pracovat na výzkumu,“ říká Marek Hrúz z fakulty.

Cílem projektu bylo usnadnění komunikace neslyšících nebo lidí s výrazným sluchovým defektem s lidmi, kteří neovládají znakový jazyk. Aplikaci by však mohli využívat i odborníci či lidé slyšící, kteří se znakový jazyk učí a chtějí se ujistit, že znakují správně. „Já sám jsem se začal učit znakový jazyk v době covidu, tudíž se jednalo převážně o online kurzy a zjistil jsem, že neexistuje žádný slovník nebo překladač, který by mi potvrdil, že znakuji správně,“ vysvětluje Matyáš své pohnutky.

Systém rozpozná jednotlivé znaky

Svůj první společný článek a také architekturu modelu Spoter pro rozpoznávání a překlad znakového jazyka prezentovali Matyáš Boháček a Marek Hrúz na konferenci na Havaji.

Systém umí v současné době z videa rozpoznat jednotlivé znaky písma znakového jazyka. Stačí se nahrát pomocí webkamery nebo vložit video a během několika vteřin se zobrazí překlad s odkazy, vysvětlivkami i regionálními verzemi znaku. Do budoucna je cílem kontinuální rozpoznávání znakového jazyka a přepis. „Člověk bude plynule znakovat a aplikace znaky rovnou přeloží do vět. O to usiluje celá odborná komunita, která se touto problematikou zabývá,“ říká Matyáš, podle kterého vývoj potrvá několik let.

Výzkumníci momentálně testují, jak napojit aplikaci na databázi Dictio – výkladový slovník českého znakového jazyka, na kterém pracují odborníci na Masarykově univerzitě v Brně. Zároveň spolupracují s dalšími pracovišti nebo autory slovníků po světě. Snaží se také o uvedení do praxe. „Rád bych komukoli, koho zajímá znakový jazyk, umožnil bezplatný přístup do aplikace. Člověk by zaznakoval a aplikace by mu rovnou ukázala výsledky, nabídla by mu příbuzná slova z databáze, sdělila by mu vlastnosti znaků. To by celý vývoj značně urychlilo. Zároveň by to pomohlo v orientaci ve znakovém jazyce, protože na celém světě existuje na čtyři sta znakových jazyků, a jen v České republice můžeme sledovat dialektické odchylky v Praze, Brně nebo Ostravě,“ podotýká.