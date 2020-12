Krajská koalice chce v centru Plzně novou budovu galerie za miliardu

Celková cena výstavby se odhaduje zhruba na miliardu. To znamená, že hejtmanství potřebuje sehnat dotace přibližně 400 milionů korun.

Nový náměstek hejtmanky pro kulturu Marek Ženíšek ujišťuje, že projekt na vybudování zázemí pro Západočeskou galerii patří mezi jeho hlavní priority. Tvrdí, že už mapuje, odkud by potřebné peníze mohly přitéct.

„V lednu bych chtěl mít pro členy krajské rady připravenou strategii dalšího postupu,“ prohlásil. Ženíšek probíral možný podíl státu na financování na ministerstvu kultury. Získat příspěvek prý bude možné, ale zatím není jasné, jak velký by mohl být.

„Zatím totiž ještě není schválený nový dotační program zaměřený na novou kulturní infrastrukturu v regionech. Právě ten by na projekt budovy pro galerii dobře seděl. Na finanční prostředky z něho bychom měli velkou šanci si sáhnout i proto, že náš projekt je nejlépe připravený,“ konstatoval.

Marek Ženíšek se domnívá, že se otevře také možnost získat peníze z dotací z fondu obnovy EU. „A pokud ne, pak se musí hledat dál,“ říká Ženíšek.



S hejtmankou Ilonou Mauritzovou by rád premiérovi a ministru kultury připomněl, že nová budova pro Západočeskou galerii je zmíněna i v programovém prohlášení vlády.

„Je zahrnutá i v národním investičním plánu,“ uvedl. Marek Ženíšek se domnívá, že pokud k projektu nebude vstřícná aktuální vláda, mohla by mu být nakloněna ta příští.

Nemá cenu uvažovat o jiném místě

Zároveň předpokládá, že se na investici bude připravovat i Plzeňský kraj.



„Každopádně si myslím, že ten projekt už není možné jednoduše škrtnout. Už se do jeho přípravy investovalo dost peněz a je v podstatě kompletně připravený. Má i stavební povolení. V podstatě jsme se dostali do období, kdy se může uvažovat o výběrovém řízení na dodavatele, i když peníze na akci zatím nejsou,“ sdělil s tím, že dnes nemá cenu ani uvažovat o tom, že by se pro stavbu vybralo jiné místo než U Zvonu v centru Plzně.

„Tam už jsou připravené i přípojky,“ vysvětluje. Ženíšek věří, že během tří let se finance na budovu podaří zajistit.

„I proto, že tohle není něco, co si tady někdo před lety vymyslel bez zásadních důvodů. Západočeská galerie má deset tisíc exponátů k vystavování. Nová budova by měla velký přínos i pro cestovní ruch. Investice do kultury je v tomto případě nanejvýš žádoucí,“ prohlásil Ženíšek.