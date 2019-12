Start dostavby okruhu Plzně má zpoždění, zřejmě začne až na jaře

Akce má stát zhruba dvě miliardy korun a dokončení je plánované na rok 2023.

Letos se nejprve odkládalo výběrové řízení na stavební firmu. Soutěžit se mělo začít už před prázdninami, pak z toho byla polovina září. Potom se začal posouvat konečný termín pro přijímání nabídek. Původně měl být příjem ukončen 1. listopadu. Teď už se jedná o polovinu ledna.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek prohlásil, že posunutí termínu je důsledek dotazů a námitek k projektové dokumentaci za strany potenciálních zájemců o zakázku.

„Takže se upravoval návrh smlouvy a změkčovaly některé podmínky. A když se něco upravilo, musel se prodloužit termín, aby někdo nemohl napadnout změnu podmínek,“ řekl Pavel Čížek.

Doufá, že termín stanovený na polovinu ledna už je konečný, ale nevylučuje další připomínky i posun. Náměstek hejtmana nicméně předpokládá, že pokud nenastanou další komplikace, samotná stavba začne na jaře.

Cena za 3,5 kilometru je zhruba 2,1 miliardy

Jedná se přitom o klíčovou dopravní stavbu, největší, jakou kdy Plzeňský kraj financoval. Plánovaná silnice má odvést část tranzitní dopravy zejména z Karlovarské a Klatovské třídy v Plzni. Ty bývají přetížené a denně po nich projedou desítky tisíc aut.

Cena za zhruba 3,5 kilometru dlouhou druhou část okruhu od Křimic na Severní Předměstí Plzně je odhadovaná na zhruba 2,1 miliardy korun.

Dotace z EU bude dělat 1,5 miliardy. Zbytek do vysoutěžené ceny by měl uhradit především Plzeňský kraj. Představitelé hejtmanství zatím počítali s tím, že spoluúčast kraje bude přibližně 300 milionů, ale přiznávají, že cena může být vyšší.

„Je to řešitelné, protože se to bude týkat tří let,“ konstatoval náměstek hejtmana.

Projektovou dokumentaci a pozemky pro stavbu zajišťovalo město Plzeň.

„Je vyřešený i poslední pozemek, který bylo nutné vyvlastnit. Uspěli jsme i u soudu, kde bylo vyvlastnění napadeno. Proti rozhodnutí je podaná kasační stížnost, ale věřím že Nejvyšší správní soud potvrdí rozhodnutí krajského soudu a bude to vyřešené,“ sdělil náměstek primátora Pavel Šindelář.

Hotovo by mělo být do konce roku 2022 nebo na jaře 2023

Ten tvrdí, že si neumí představit, že by ještě něco stavbu druhé části západního okruhu zastavilo.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule se domnívá, že silnice může být hotová do konce roce 2022 nebo do jara 2023. Nová část okruhu spojí ulice Křimickou a Karlovarskou.

První etapa dlouhá přibližně 2,5 kilometru mezi Domažlickou ulicí byla hotová v září roce 2014.

Celková délka okruhu po dokončení bude zhruba šest kilometrů. Komunikace pak spojí průmyslovou zónu Borská a Severní Předměstí Plzně.

Západní silniční okruh města Plzně se plánoval od devadesátých let a regionální politici o něm často mluvili a s slibovali, kdy bude hotový. Například v roce 2006 zástupci města i kraje tvrdili, že by silnice mohla být dokončena v roce 2011. S dnešním předpokladem se tak rozešli zhruba o 12 let.