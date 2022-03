Stavba západního okruhu jde podle plánu, potíže dělá zdražování materiálů

„Současná 3,6 kilometru dlouhá stavba je naše největší i nejdražší. Celkem si vyžádá 2,2 miliardy korun. Její význam je v odvedení dopravy z přetížené Karlovarské a z Klatovské třídy v Plzni,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Západní okruh bude alternativou pro řidiče jedoucí přes Plzeň ze severu na jih mimo samotné centrum krajské metropole.

Z evropských fondů na stavbu přijde 1,54 miliardy korun, město Plzeň zaplatí za propojení budovaného okruhu s hlavní komunikací na Vinicích přibližně 300 milionů korun, zbytek dá ze svého rozpočtu kraj.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek řekl, že největší problém byl sehnat na stavbu peníze.

„Bez dotace EU bychom stavbu nikdy nemohli dokončit. Není v České republice stavba, kterou by iROP dotoval takovou částkou, tedy 1,54 miliardy korun. Stavbu nám teď komplikuje i zdražování materiálů. Tam, kde došlo k vícepracím, které objednala za kraj Správa a údržba silnic nebo město Plzeň, tak to se samozřejmě zaplatí nebo proplácí. O prodražení kvůli cenám materiálu budeme jednat, ale my nepředpokládáme navýšení,“ uvedl náměstek Čížek.

Poslední část západního okruhu buduje sdružení firem Metrostav a Berger Bohemia. Šéf druhé jmenované firmy Zdeněk Pilík naznačil, že kvůli zdražení materiálů se stavba může prodražit o desítky milionů korun.

Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že by neměl být dodržen termín dokončení stavby na jaře příštího roku včetně 1,3 kilometru dlouhé mostní estakády přes údolí řeky Mže.

Vybetonovaná jsou všechna pole mostní estakády, která nad loukami mezi Křimicemi a Radčicemi vytváří obrovské písmeno S. Stavbaři čekají na příhodnější počasí, aby mohli pokládat izolace na mostní konstrukci. Nyní například budují mostní římsy.

Náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký řekl, že v současnosti je prostavěno 1,462 miliardy korun. „Kraj uhradil 1,281 miliardy korun, město pak 181 milionů,“ upřesnil náměstek.

Hlavní stavbyvedoucí Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia řekl, že je kompletně hotová kanalizace, která odvede vodu z nové silnice i mostu. „Na stavbě se nachází dalších sedm mostních objektů - čtyři silniční nadjezdy a tři biokoridory. Všechny jsou budované tak, aby v případě potřeby mohla být komunikace pod nimi rozšířena na více jízdních pruhů,“ uvedl Brož.

Mostní estakáda ve tvaru S

Komunikace je budovaná jako běžná silnice s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Jen ve stoupání od údolí řeky Mže k Sylvánu budou dva jízdní pruhy. U mimoúrovňové křižovatky s novou silnicí na Vinice a komunikací do Radčic bude hlavní silniční tah rozšířený ještě o odbočovací a připojovací pruhy.

Betonová konstrukce jižního biokoridoru se už klene nad budoucí komunikací západního okruhu. Po vybetonování jsou už sundané opěry konstrukce v navazující části biokoridorové konstrukce přes budoucí silnici do Radčic.

U největšího biokoridorového mostu u vrchu Sylván je postavený les podpěr, na kterých postupně přibývají pláty, jež budou tvořit spodní oblouk budoucího mostu nad silnicí. Tady se teprve vše připravuje na betonování.

Právě v těchto místech musela těžká stavební technika odtěžit nejvíce materiálu - až 600 tisíc metrů krychlových zeminy. Silnice západního okruhu tu vede až 16 metrů pod úrovní původního terénu.

Na letošní rok plánuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje rozšíření vjezdu ze západního okruhu na velký kruhový objezd na Borských polích o jeden pruh. Cílem je urychlit vjezd vozidel do okružní křižovatky, aby se tu po dokončení západního okruhu netvořily dlouhé kolony aut.

