Rámus z estakády na západním okruhu Plzně obtěžuje lidi z Křimic a Radčic

Krajská správa a údržba silnic nechala po prvních týdnech provozu posoudit dopravním expertem v únoru zprovozněný více než tříkilometrový úsek mezi Křimicemi a Košutkou, kterým denně projede kolem 19 tisíc aut. Po první nehodě, která druhý den po zprovoznění kompletně zablokovala silnici na čtyři hodiny, následoval zákaz předjíždění. Starostům z Křimic a Radčic, kteří si stěžují na obtěžování obyvatel hlukem, jen zákaz předjíždění nestačí.

„Nejvíc nás obtěžují zvuky z přejezdů přes mostní dilatace (pozn. redakce: mostní závěr umožňuje plynulý přejezd vozidel z mostní konstrukce na komunikaci), v případě Křimic zejména ta na začátku estakády, je tam přímo proti velkému domu a obtěžuje i v jiných domech. Údolní nivou se šíří i do dalších částí Křimic. Na šum z dopravy si člověk zvykne, ale rány z přejezdu dilatací jsou velmi nepříjemné,“ popsal starosta Křimic Vít Mojžíš.

Radčický starosta Rolando Arias uvedl, že kromě rychlosti je problémem i velikost nákladních souprav, které i o metr a tři čtvrtě přesahují horní hranu protihlukových stěn.

„Navrhoval jsem snížení rychlosti na okruhu. Kdyby se na nejexponovanějším úseku dlouhém asi 1300 metrů snížila rychlost z 90 na 70 kilometrů v hodině, doba průjezdu se prodlouží o nějakých 16 nebo 18 sekund. I kdyby se tam dalo v krajním případě omezení na 50 kilometrů v hodině, jízda přes estakádu by se oproti dnešku prodloužila o necelých 40 sekund, a to není nic, co by lidi ohrozilo. Máme vyzkoušené, že když je kvůli nehodě na obchvatu snížená rychlost, problém s hlukem přestane existovat,“ uvedl starosta Arias.

Měření hluku je objednané na podzim

Technický ředitel správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martin Vít uvedl, že na podzim mají objednané měření hluku. „Podle stavebního povolení jsme povinni udělat před kolaudací měření hluku. Má být minimálně šest měsíců po zprovoznění díla, kdy už je tam běžný provoz. Na základě výsledků měření se budou dělat ještě případné úpravy, pokud budou nutné,“ vysvětlil Vít. Po podzimním měření budou hygienici porovnávat čerstvé údaje s těmi z doby před zahájením stavby.

Správci západního okruhu doporučil bezpečnostní expert už teď několik menších úprav. Vedle vozovky na začátku i konci estakády by měly být osazeny modré sloupky, které řidiče varují na možnost namrzání vozovky. Nájezdy doporučil osadit meteorologickými hláskami s proměnným dopravním značením, které bude ukazovat teploty vzduchu i vozovky na mostě i případná varování. V závislosti na tom by proměnné dopravní značení mohlo upravovat i maximální povolenou rychlost.

Třetím doporučením je osazení bezpečnostních kamer, aby například hasiči viděli, jaká je aktuální situace s dopravou na estakádě.

21. února 2023

Podle radčického starosty Ariase by na západním okruhu mohly být i radary měřící rychlost, protože mnoho řidičů nerespektuje maximálně povolenou devadesátku. „Zkusili jsme si tam měřit rychlost necertifikovaným radarem, u kterého je chyba pět procent. Běžně se tam jezdí rychlostí 100 až 110 kilometrů v hodině, rekord nám to ukázalo 140. Podél okruhu jsou položené chráničky pro optické kabely. Pokud by se vybudovala infrastruktura, mohly by do ní být napojené radary,“ nastínil Arias.

Podle Michala Víta se bude dodělávat chybějících 300 metrů plotu podél okruhu u Košutky mezi novou obchodní zónou a mostem pro pěší a cyklisty na Sylván. Ve směru do Křimic plot po pravé straně schází, na druhé straně komunikace, kde je i cyklostezka, je v celé délce.

V průběhu prázdnin by měly být osazené značky snižující rychlost na 70 kilometrů v hodině na západním okruhu u křižovatky se silnicí do Zadních Skvrňan. Ta je v zatáčce, navíc v zářezu, a z vedlejší ulice tu kromě velkého množství aut vyjíždějí i autobusy městské dopravy.

Připravuje se i přestavba velkého kruhového objezdu U Makra na Nové Hospodě, který dostane semafory, a ještě před vjezdem na něj se budou muset řidiči řadit do pruhů podle toho, kde z něj budou chtít vyjet. Ten by měl být kompletně hotový na podzim 2025.