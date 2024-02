Západní okruh v Plzni po roce: pomohl centru, v Radčicích přibyl hluk

Loni v únoru dokončený poslední úsek západního okruhu od Křimic na Košutku, včetně 1,2 kilometru dlouhé mostní estakády, celkem měří 3,3 kilometru. Tato část stála 2,143 miliardy korun.

„Přínos západního okruhu pro centrum města je jednoznačný. Denně odvádí 17 až 20 tisíc aut, nejvíce je to znát na Karlovarské a v sadech Pětatřicátníků. Umožnilo to upravit plány světelné signalizace ve prospěch chodců. Na Klatovské směrem k Belánce už pokles dopravy není tak markantní, ale umožní rozšiřování tramvajových zastávek na Chodském náměstí a náměstí T. G. Masaryka. Jejich trvalé rozšíření je plánované v příštím roce,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Obyvatelé Radčic a Křimic si však od zprovoznění estakády stěžují na obtěžující hluk. „Kdyby se po estakádě skutečně jezdilo maximálně povolenou devadesátkou, hluk by byl nižší. Ale hodně řidičů tam rychlost nedodržuje,“ řekl starosta Radčic Ronaldo Arias.

Krajská správa a údržba silnic nechala loni na podzim hluk změřit. „Je to součást předkolaudačních povinností, měřící stanoviště byla přesně v místech určených hygieniky. V žádném z míst, kde bylo měřeno, nedošlo ve dne ani v noci k překročení zákonných limitů hluku,“ informoval technický ředitel krajských silničářů Martin Vít.

Naměřené reálné hodnoty odborníci ještě porovnávali s hodnotami, které v rámci přípravy stavby vypočetli projektanti.

Kompletně celý západní okruh je průjezdný přesně rok, za tu dobu doznal už několika změn. Především hned druhý den po otevření stál provoz přes pět hodin kvůli bouračce dvou aut jedoucích stejným směrem, kdy jedno skončilo na střeše. První řidič prudce brzdil údajně před autem, které jelo v opačném směru a riskantně předjíždělo, druhý to pak už neubrzdil. Reakce přišla v řádu týdnů. Jak to počasí dovolilo, silničáři přemalovali přerušovanou čáru na plnou a na estakádě je od té doby zakázané předjíždění.

Druhá změna se týkala snížení rychlosti na okruhu u odbočky do Skvrňan, tam je maximálně povolená sedmdesátka.

Současný stav není konečný. Ještě letos by se mohly objevit u estakády meteohlásky a panely s proměnným dopravním značením. „Když systém vyhodnotí, že tam je námraza, mokro, stane se nehoda, proměnné dopravní značení to bude řidičům signalizovat, mohlo by i snížit rychlost,“ naznačil Martin Vít ze správy a údržby silnic.

Město podle informovaného zdroje uvažuje i o zavedení úsekového měření, které by na estakádě ohlídalo dodržování devadesátky ve více než kilometrovém úseku lemovaném protihlukovými stěnami.

V současné době se připravuje dodělání oplocení proti zvěři mezi nákupní zónou na Košutce a prvním mostem přes okruh. V příštím roce má skončit přestavba velké okružní křižovatky na Borských Polích, kde západní okruh začíná, aby pobrala více aut.

Náměstek primátora Tolar řekl, že město by chtělo ještě zvýšit bezpečnost u odbočení do Skvrňan. Nejjednodušší variantou by bylo osazení křižovatky semafory. Mnohem dražší, ale i bezpečnější, by bylo využít silniční most nad okruhem u křižovatky a vybudovat nájezd a sjezd i na druhé straně silnice. „Pak by na okruhu už žádná auta neodbočovala doleva přes protisměrný pruh,“ podotkl Tolar.

Výhledově bude město řešit výkupy dalších pozemků v celé trase západní částí okruhu, aby i tato krajská silnice druhé třídy mohla být v budoucnu rozšířená o další dva pruhy. Všechny mosty přes okruh v kopci u Sylvánu jsou totiž budované s rezervou. „Větší prioritu má v současné době dokončení východního městského okruhu,“ uzavřel náměstek.

Jedinou smrtelnou nehodu na okruhu za rok vyšetřovali policisté loni v létě u sjezdu do Křimic.