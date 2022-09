Řidičům začal sloužit most u Křimic, bude součástí západního okruhu Plzně

Ve středu odpoledne na ještě zavřený most najížděla nákladní auta naložená ornicí. Řidič nakladačem nabíral v korbách jednu velkou lžíci se zeminou za druhou a opatrně jí srovnával násep u nájezdu na most.

„V noci na čtvrtek zmizí zákazy vjezdu a most se otevře dopravě. Jde sice jen o desítky metrů dlouhou stavbu, ale řidičům přinese komfortnější a bezpečnější jízdu. Bereme to jako začátek, vrcholem bude otevření celého nového úseku až na Košutku,“ řekl ve středu generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Miroslav Doležal.

Nový most přes Chebskou ulici se zatím otevřel jen pro auta jedoucí na Borská pole. V opačném směru musejí ještě před mostem odbočit do Chebské ulice. Na nový most ve směru na Košutku navazuje přes kilometr dlouhá estakáda nad údolím Mže, která ještě není dokončená. Mostní konstrukce stojí, ale není dokončené napojení vozovky na estakádu. Na té nejsou hotové ani protihlukové stěny.

„Myslím, že celá stavba poslední části západního okruhu je hotová minimálně z 85 procent. Jede se podle původní smlouvy, časově to vychází. Dosud nebyl uzavřen žádný dodatek smlouvy k ceně, jen jsme objednávali nějaké vícepráce,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Hlavní stavbyvedoucí Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia podotkl, že most přes Chebskou ulici otevírají o půl roku dříve, než počítal harmonogram.

„Zprovoznění mimoúrovňové křižovatky s mostem jsme uspíšili my, stejně jako v loňském roce novou okružní křižovatku na Košutce. Obě jsou důležitými dopravními body - na Košutce jde o napojení na silnici první třídy na Karlovy Vary, tady u Křimic se jedná o napojení mostu na dříve zprovozněnou část okruhu od Borských polí. Teď se můžeme soustředit na dokončení hlavní trasy s estakádou, s komunikací v hlubokém zářezu u Sylvánu a napojení na kruhovou křižovatku na Košutce, na cyklostezky i finální úpravy terénu,“ vysvětlil stavbyvedoucí Brož.

Součástí stavby je i napojení západního okruhu na novou silnici do oblasti Vinic a Sylvánu a nová silnice od Sylvánu do Radčic.

První část západního okruhu mezi Borskými poli a Chebskou ulicí je v provozu od září 2014. Zbývající 3,3 kilometru dlouhá část od Chebské ulice na Košutku má být zprovozněna v únoru 2023.

Sdružení firem Berger Bohemia a Metrostav vysoutěžilo výstavbu poslední části okruhu za téměř 1,8 miliardy korun bez DPH, celková částka je kolem 2,3 miliardy s daní. Z evropských dotací získá stavba přes 1,5 miliardy korun.

V posledních dvou letech výrazně zdražily stavební ocel i stavební materiály. O kolik to stavbu prodraží, zatím není jasné. Po zprovoznění celého západního okruhu mezi Košutkou a Borskými poli by mělo centrum Plzně objíždět po nové silnici 15 až 20 tisíc vozidel denně, ukázaly simulace provozu.

V Plzni začala stavba druhé části západního okruhu (14. 7. 2020)