Do zámeckého parku u Kozlu míří stovky lidí, i přes zákaz v něm sáňkují

„Letošní zima je opravdu mimořádná. Projevují se omezení pohybu a uzavřené obchody. Nárůst návštěvnosti oproti předchozím rokům je obrovský. Jsme samozřejmě rádi za každého návštěvníka, ale ještě radši jsme za ty, kteří dodržují pravidla. Bohužel, najdou se takoví, kteří je porušují. A pak nastává problém,“ říká kastelán zámku Kozel Jan Polívka.

Po lidech v parku často zůstává velký nepořádek. „Volně tady odhazují odpadky. Někteří dokonce v rozích vykonávají potřebu. Úklid nějak zvládáme, ale je to v těchto dnech hodně náročné,“ dodává.

Poté, co napadl sníh, objevil se i další způsob, kterým lidé pořádek v areálu narušují. Udělali si z něj totiž bobovou a sáňkařskou dráhu.

„Tyto činnosti jsou tady zakázané. Museli jsme dokonce umístit i speciální cedule, které na to upozorňují. Nejde o nějaký náš rozmar. Snažíme se, aby porost v parku byl co nejblíže tomu historickému, takže tu nemáme žádný zátěžový trávník. Tedy takový, který by saním odolal. Navíc trávník není na některých místech dostatečně zamrzlý a pokrytý sněhem, takže v něm pak zůstávají rýhy,“ konstatuje Jan Polívka s tím, že příliš pravomocí na boj s neukázněnými návštěvníky nemají.

„Bohužel nedisponujeme takovými nástroji jako třeba strážci národního parku. Nemůžeme udělit pokutu, pouze lidi upozornit. Pokud by domluva nefungovala a porušení řádu by pokračovalo ve velkém, jediná možnost je park uzavřít. Jde samozřejmě o krajní eventualitu, kterou udělat nechceme,“ dodává.

Oblíbeným místem procházek jsou také vodní plochy, které se v blízkosti zámku nacházejí. I v tomto případě někteří návštěvníci působí škody.

„Jde hlavně o to, že ve velkém krmí vodní ptáky nevhodným jídlem. Jeden kousek housky jim neublíží, když ale kolem rybníka projdou denně desítky lidí s taškami plnými suchého pečiva, je to problém. Pokud jim chtějí něco dát, ať spíše volí speciální směsi pro vodní ptáky nebo třeba mražený hrášek,“ sděluje Polívka.

Ten se už s kolegy připravuje na novou sezonu. „Předpokládáme, že kultura bude omezena ještě na jaře, takže většinu akcí plánujeme na léto. Máme domluvená divadelní představení a koncerty. Také se chystáme na kompletní reinstalaci expozice podle toho, jak to na zámku vypadalo ve 30. letech 19. století. Nové uspořádání uvidí zájemci v roce 2022,“ doplňuje Polívka.

Také tento víkend se policisté a strážci zaměří na dodržování pravidel a správné parkování na vyhrazených místech na Šumavě. Opět budou pod zvýšeným dohledem Černé a Čertovo jezero, kde si návštěvníci v uplynulých dnech ze zamrzlé vodní plochy udělali kluziště.