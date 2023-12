VIDEO: Chalupa září od první adventní neděle, majitelé ji zdobili dva dny

Když František a Petra žili v plzeňském bytě, prostoru na vánoční výzdobu měli velice málo. Zlom přišel v roce 2015, kdy se rozhodli, že z města utečou na venkov a k Vánocům si nadělili starou chaloupku v malé obci Žákava na Plzeňsku s necelými pěti sty obyvateli.

A hned začali nakupovat. Světelná stometrová hadice vytváří obrys chaloupky, rampouchy visí ze střechy, svítí také plot a na vstupních vratech adventní věnec. „Dům zdobíme už sedm let a proč? Protože se nám to zkrátka líbí,“ vysvětlil pan František.

Jejich výzdoba je laděna do studené bílé. Bílý je také jelen a anděl s trubkou, kteří stojí naproti sobě na střeše zahradní pergoly, osvětlená je také falešná studna, která je pokrytá svítící sítí, nevynechali ani malý domek na nářadí a uprostřed zahrady září koupený živý jehličnatý strom.

Dva dny a dům září do dálky

Než se ale první adventní neděli celý dům a přilehlá zahrada rozzářily, strávili manželé nad instalací osvětlení celé dva dny. „Hadici sundaváme jednou za tři roky a vyměňujeme ji, protože po čase ztrácí barvu a není to hezké. Na to si ale volám pokrývače,“ přiznal majitel chaloupky.

Kolik peněz do osvětlení již dali, manželé nepočítají. A přestože cena elektřiny za poslední rok brutálně stoupla, vánoční výzdoba účtem Machalových výrazně nezamávala. „Stojí to pár korun navíc. Většina osvětlení jsou LED světla. Zkrátka se nám líbí, když někomu v okně svítí výzdoba. Máme to rádi,“ přiznal František s tím, že světýlka se líbí i jejich šestileté vnučce.

Manžele těší, když u jejich nemovitosti zastaví náhodní lidé, dívají se, výzdobu si fotí a třeba i napíšou kladný příspěvek na sociální síti. Pár před lety začal nejprve s výzdobou interiéru chalupy. Jako první ozdobili zábradlí do patra. To je koneckonců vánočně naladěné již dnes. „To má na starosti manželka,“ přiznal František.

Pod schody sedí několik sněhuláků, komoda je pokrytá zasněženými domečky a stromy, na jídelním stole nechybí adventní věnec, další je na stole v obývacím pokoji a hned vedle něj už je ozdobený vánoční strom laděný do červeno-bílé. V okně září hvězda a pod ní na parapetu se houpe koník a vedle něj sedí medvídek. Machalovi budou svítit každý den až do Tří králů, vždy od 17 do 23 hodin.