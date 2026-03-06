Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

Ježka se seškvařenými bodlinami přivezl do plzeňské záchranné stanice živočichů nálezce z Tlučné na severním Plzeňsku.
Co přesně se stalo, že ježek přišel o část bodlin na pravém boku, není podle Makoně stoprocentně jisté. „Pravděpodobně zimoval v hromadě větví, klacků a listí, kterou někdo v rámci jarního úklidu pálil asi na zahradě. Dospělý ježek je ve výborné kondici, bodliny se pouze seškvařily, plameny ho pravděpodobně jen ožehly. Žádné další poranění jsme na něm naštěstí nenašli,“ popsal Makoň.
Zvíře podle něj zůstane ve stanici pár dnů a pak ho chtějí odvézt zpátky do Tlučné. Sežehnuté bodliny na části boku by ježkovi neměly výrazněji komplikovat další život, a neměly ho omezovat.
„Pozitivní na celé události je i zjištění, že v uvozovkách ožehnutý ježek nepíchá a tím pádem se s ním nejenom lépe manipuluje, ale i výrazně lépe se nechá ošetřit,“ dodal Makoň.
|
Ještěrka uvázla v plastové nádobě, ven jí musel pomoct zvířecí ochránce
I když je podle kalendáře ještě zima, slunečné počasí s poměrně vysokými teplotami přes den znamená pro zvířecí záchranáře hodně práce. „Sezona se rozjíždí ostře, v tomhle týdnu není den, abychom neměli zásah nebo nepřijímali alespoň jednoho zvířecího pacienta. Navíc se jedná o případy, kvůli kterým jsme spolek a záchrannou stanici v roce 1992 zakládali,“ řekl Karel Makoň.