Hladová čápata přišla o jednoho z rodičů, hasiči je sundali z komína

15:42

Zvířecí ochránci a hasiči z Plzně mají za sebou bleskurychlou akci na záchranu týden starých mláďat čápa bílého z hnízda v Chotíkově. Čapího otce totiž při obstarávání potravy srazilo auto a samice by hladové krky sama nakrmit nezvládla. Bylo proto nutné čápata co nejdříve sundat z hnízda a dopravit do záchranné stanice.