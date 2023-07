Na Šumavu míří méně lidí, přesto mají horští záchranáři více zásahů

Pro záchranáře na horách začíná letní sezona tradičně již 1. května. „Letos jsme měli od 1. května do 11. července 172 zásahů, loni za stejné období jich bylo 160. Největší návštěvnost byla o červencových státních svátcích, pak už to bylo volnější,“ uvedl Janďura.

I Jan Dvořák z Národního parku Šumava potvrdil, že nával turistů o červencových svátcích pouze vybočil z letošního nižšího zájmu. „Už v červnu zde bylo méně návštěvníků. Je pro nás neobvyklý obrázek, když v červenci je hráz Černého jezera poloprázdná. Strážci parku potvrzují, že se letos lidé chovají jak mají, i řešených přestupků je výrazně méně,“ podotkl Dvořák.

Aplikace s meteoradarem se hodí

Mezi jednu ze záludností hor patří rychlé změny počasí. „Neznamená to, že když teď pálí slunce, že za hodinu dvě nemůže přijít prudký déšť nebo bouřka. Lidé s tím musejí počítat, měli by mít s sebou odpovídající oblečení včetně větrovky a nabitý mobil,“ doporučuje Dvořák.

Šéf horské služby Janďura přidal zkušenost z druhého červencového týdne, kdy dopolední tropické teploty vystřídaly odpolední bouřky. „Někde jen pršelo, ale třeba v Prášilech bylo krupobití. Trvalo sice jen pár minut, ale na fotkách to nebylo nic hezkého. Natož když to někoho zastihne v otevřené krajině. I proto je dobré mít v mobilu aplikaci s meteoradarem a před cestou se podívat na krátkodobou předpověď. Navíc desatero bezpečného pohybu po horách máme na našich stránkách,“ uvedl Janďura.

Lokální prudké deště mohou zkomplikovat život i cyklistům. Dešťová voda může na cesty splachovat štěrk a nečistoty, které pak jezdce v zatáčkách překvapí. Někdy to končí těžkým karambolem. To pak startují i záchranářské vrtulníky.

Pro zraněného staršího cyklistu po pádu při sjezdu u šumavských Hamrů letěli v polovině června letečtí záchranáři. Ti jej pak předávali lékařům na urgentním příjmu v nemocnici. V aktuální letní sezoně armádní záchranářský vrtulník z Líní letěl do pohoří na hranicích s Německem zatím sedmkrát. „Šlo o zranění po pádech, náhlé kolapsy se zástavou oběhu i dopravní nehody. Ve dvou případech ani dlouhodobé resuscitace nevedly k záchraně životů,“ vypočítala mluvčí letecké záchranky z Líní Jolana Číhová.

Místa, kde vrtulníky přistávaly, jsou rozesetá po celé Šumavě. „Piloti se snaží přistávat co nejblíže místu zásahu. Pokud to ale kvůli terénu není možné, zůstanou ve vzduchu a pro spuštění ke zraněnému se používá jeřáb vrtulníku,“ vysvětlila Číhová.

Pro lidi z horské služby patří výjezdy ke zraněným cyklistům k velmi častým zásahům. „Ze statistiky víme, že z loňských 176 úrazů cyklistů pouze čtyři jeli na elektrokolech. Když elektrokola začínala, často jsme vozili lidi s vybitou baterií. Dnes jsou nabíječky v informačních centrech i většině restaurací,“ vysvětlil Janďura.

V letošní letní sezoně HS vyjížděla k několika pátracím akcím, naštěstí vždy skončily nejpozději do dvou hodin. Podle záchranářů je v případě nouze neocenitelným pomocníkem aplikace Záchranka v nabitém mobilu. „Pokud lidé z aplikace volají, zobrazí se nám, kde jsou, a to i na Šumavě. Zkrátí se tak doba zásahu, můžeme optimálně využít síly a prostředky, abychom u pacienta byli co nejdříve a mohli mu pomoct. Když si zpětně vyhodnocujeme zásahy, přesnost aplikace je v metrech,“ uvedl Janďura.