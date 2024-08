Petice proti plánu zrušit v Rokycanech dětské lůžkové oddělení má stovky podpisů

Robert Nekl, lékař dětského oddělení Rokycanské nemocnice, která patří pod Plzeňský kraj, má na stole několik pracovních nabídek. Důvod je jednoduchý. Nemocnici, stejně jako všem nemocnicím v ČR, totiž na konci roku končí smlouva se zdravotními pojišťovnami a spekuluje se, že VZP chce oddělení zrušit.

I proto tamní lékaři sepsali petici na záchranu lůžkového oddělení a pohotovosti. Tu zatím podepsalo na 550 lidí. Za zachování lůžek se přimlouvají i další odborníci z lékařské branže v kraji.

Nekl vysvětlil, že lékaři petici sepsali po jednání s vedením zdravotnického holdingu, pod který nemocnice patří. „Bylo nám řečeno, že pojišťovna nepočítá od příštího roku se zachováním lůžkového oddělení,“ sdělil Nekl.

Předseda představenstva Rokycanské nemocnice Zdeněk Švanda prohlásil, že zdravotní pojišťovny pouze navrhly upravit model dalšího fungování dětského lůžkového oddělení tak, aby odpovídal současnému nízkému vytížení lůžek, které je, jak uvedl, kolem 25 procent. „Nejedná se o zrušení dětského oddělení, ani o zrušení ambulancí, ani o zrušení dětské pohotovosti, která je naopak velmi vytížená. Co se týká ambulantní péče, vznesly naopak pojišťovny požadavek na její rozšíření,“ sdělil Švanda.

Nekl reagoval tím, že když skončí lůžková péče, lékaři se rozejdou a hrozí, že skončí i 24hodinová pohotovost. Podle něj region lůžka potřebuje, protože dost často se stává, že lůžka v Plzni na dětském a infekčním oddělení fakultní nemocnice a v Nemocnici u sv. Jiří jsou plná. „Děti pak skončí mimo spádovou oblast u nás, ležívají tu pacienti z Tachovska, ze Stodska, kde dětské oddělení také nefunguje,“ líčí Nekl. Pro zachování podle něj mluví i to, že na infekční klinice FN jsou jen čtyři lůžka.

Stejný názor má i primářka Nemocnice u Sv. Jiří Daniela Pousková, která si zachování oddělení také přeje. „V současné době se s přeplněností v plzeňských nemocnicích setkáváme kvůli infekčním nemocem dost často a Rokycany slouží jako rezerva pro Plzeňský kraj,“ popsala Pousková. Když nevíme kudy kam, tak tam voláme a nestalo se nám, že by děti odmítli,“ dodala primářka. Nutnost rokycanského zařízení se podle ní potvrdila i v době covidu. „Teď se dost vyskytují rotaviry, děti se musí připojit na kapačky, a bez Rokycan by to byl veliký problém,“ uvedla.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová uvedla, že u jednoho stolu se zástupci nemocnic hledá VZP cestu, jak zajistit dostupnou a kvalitní péči pro pacienty v regionu. „Průběžné výsledky nyní ale nebudeme komentovat. V tomto konkrétním případě lze pouze uvést, že nikdy nebylo zvažováno zrušení dětské pohotovostní služby,“ uvedla Plívová.

Nekl připomněl, že na dětském oddělení je nyní dostatek lékařů čtyři atestovaní a jeden, který se na atestaci připravuje. „To je unikát, spíš se různě po republice dětská oddělení ruší kvůli tomu, že není personál,“ popsal Nekl z oddělení, pod které spadá 14 lůžek pro děti a šest pro doprovod, dvě ordinace dětských praktiků, dvě odborné ordinace a dětská pohotovost. To vše by bylo po odchodu lékařů v ohrožení. Jisté je nyní jedině to, že se při současném akutním nedostatku pediatrů o ty rokycanské strhne velká přetahovaná.