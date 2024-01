Výstavba bytů v kraji zpomalila, zájemci čekají na zlevnění hypoték

K největšímu meziročnímu poklesu počtu rozestavěných bytů došlo v okresech Plzeň-sever a Rokycany, kde se v prvních třech čtvrtletích loňského roku začalo meziročně stavět o 57 procent bytů méně.

Na severním Plzeňsku developeři i jednotlivci zahájili stavbu 236 bytů v bytovkách i rodinných domech, na Rokycansku jich bylo 74. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza uvedl, že čísla z Plzeňského kraje jsou podobná těm celorepublikovým, kdy se meziroční pokles v kolonce zahájených bytů pohybuje za loňský rok kolem 40 procent. „Developeři dnes vyčkávají. Situaci v dostupnosti bydlení to ještě zhorší a navíc to určitě nepovede ke snížení cen bytů,“ sdělil Nouza.

Lidé čekají na zlevnění hypoték

Cílem developerů ale podle něj není vytvářet uměle nedostatek, ale prodávat. „Ale když na trhu panuje významná nejistota, nezbývá jim nic jiného, než vyčkávat. Navíc změna úrokových sazeb byla zatím spíš kosmetická a neprojevila se na ceně hypotéčních úvěrů. Developeři tedy nyní vyčkávají, protože to, co dříve bylo prodáno, aniž s nadsázkou řečeno vidělo cihlu, je dnes potřeba postavit a až pak se byty prodávají a to je spojené s vysokou mírou rizika,“ popsal Nouza.

Podle něj se čeká na zlevnění hypoték, protože jejich výše má významný vliv na zájem o koupi bytů. Nouza odmítl, že by developeři vyčkávali kvůli tomu, že by čekali na nový stavební zákon, o kterém se mluví tak, že by měl zrychlit povolovací procesy a měl by začít platit od poloviny letošního roku. „Můj soukromý názor je, že to bude ještě odložené, protože se to nedá stihnout,“ naznačil Nouza. Není optimista ani v tom, že se po spuštění aplikace nového zákona procesy zrychlí.

Michaela Džupinová, jednatelka společnosti Divero a INVIZIO development, si myslí, že pokles ve stavebnictví byl dán ohromným nárůstem cen stavebních materiálů. „Někteří developeři mohli zastavit projekty a čekali, až ceny poklesnou,“ myslí si.

„My prodáváme i stavíme, ceny jsme ale museli upravit. Když roste cena stavebních prací a stavebních materiálů, nemohu pořád držet stejné výstupy,“ nastínila.

Zdeněk Šmíd, majitel plzeňské stavební firmy Stavitelství Šmíd, si ochlazení při výstavbě bytů také vysvětluje nestabilitou na trhu. „Někteří developeři měli rozdělaných víc projektů a spustili zřejmě jen některé, se zbytkem čekají na dobu, která bude stabilnější, protože třeba před rokem se ceny materiálů hýbaly každý den, bylo tedy těžké plánovat stavby,“ popsal Šmíd, jehož firma prý ale zatím práce zastavit nemusela.

Někteří investoři podle Šmída také čekali, až se v letošním roce sníží DPH na stavební práce. Od začátku letošního roku totiž platí pokles z 15 na 12 procent. „Lidé počítali s tím, že to sníží cenu stavby,“ připomněl Šmíd.

Na Plzni-jihu se začalo stavět o 49 procent méně

Výrazný pokles statistici hlásí i v okresu Plzeň-jih s meziročním poklesem rozestavěných bytů a rodinných domů o 49 procent. Zahájeno zde bylo 148 bytů, dalším v pořadí je okres Rokycany s 48procentním sešupem a 78 zahájenými byty. K nejmenšímu meziročnímu poklesu počtu rozestavěných bytů a rodinných domů došlo v Plzni s hodnotou minus čtyři procenta a 712 rozestavěnými byty za první tři čtvrtletí.

Jediným regionem, kde došlo k výraznému nárůstu počtu rozestavěných bytů a rodinných domů, byl za první tři čtvrtletí minulého roku okres Tachov, kde se rozestavělo 170 bytů, což bylo meziročně o 32 procent víc.

Pracovník realitní kanceláře Razka v Tachově Stanislav Frýbl uvedl, že developeři vidí na Tachovsku perspektivu, proto zde staví. „Je to dáno tím, že Tachov je atraktivní díky mnoha průmyslovým zónám a pracovním příležitostem. Spousta mladých lidí tady také touží po novém bydlení, což zvyšuje poptávku a developeři na to reagují,“ uvedl Frýbl.

