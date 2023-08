Lidem vadí stavba domu v Plzni kvůli parkovacím místům, ten roste dál

Nejvyšší správní soud v polovině července vyhověl společnosti Extra Multi Colore (EMC) stojící za výstavbou domu, a pozastavil platnost březnového rozsudku Krajského soudu v Plzni. Ten nabyl podle justiční databáze právní moci 1. června 2023.

Společnost EMC, která je v rozhodnutí vedena jako stěžovatelka, v žádosti Nejvyššímu správnímu soudu uvedla, že kdyby se zastavily práce na stavbě, nebyla by schopna plnit závazky vůči dodavatelům a klientům. „Tím vším by byla poškozena její dobrá pověst. Podle stěžovatelky jí hrozí finanční újma ve výši 50 milionů korun. Zaplacení této částky by bylo pro stěžovatelku likvidační. Zásah do práv žalobců má případně spočívat v souvislosti s užíváním novostavby, nikoli v souvislosti s její stavbou,“ zveřejnili soudci NSS ve svém rozhodnutí argumenty EMC.

Lidé bydlící v okolních domech zažalovali stavebně správní odbor magistrátu, který posvětil výstavbu už třetího obytného domu v Poděbradově ulici společností EMC. Argumentují tím, že počet projektovaných parkovacích míst neodpovídá plánovanému počtu obyvatel v domě. Místní se obávají se, že když nedostatek parkovacích míst přímo v domě zhorší možnost parkování v okolních ulicích, stávajícím obyvatelům se zhorší kvalita bydlení.

K žalobě se rozhodli lidé ze sousedství v okamžiku, když neuspěli se svými námitkami na stavebním odboru. Případem se zabýval i ombudsman.

Dobré jméno firmy

V právě budovaném domě má podle projektové dokumentace vzniknout 56 bytů o velikosti 1+KK a tomu by měl odpovídat počet parkovacích míst, podle předpisu se počítá polovina parkovacího místa na jeden takový malý byt. Jenže podle lidí ze sousedství se už v loňském roce objevily nabídky realitních kanceláří, které v právě budovaném domě nabízely i větší byty než 2+KK. K větším bytům ale má být více parkovacích míst. A ty se podle žaloby do už vybudovaného podzemního parkoviště jednoduše nevejdou.

„Stavební úřad, jakožto orgán veřejné moci specializovaný na výstavbu, se musí v každém konkrétním případě zabývat tím, zda navržené označení bytu vskutku odpovídá jeho skutečné povaze, či zda jde toliko o zástěrku sloužící k obcházení požadavků na výstavbu,“ uvedl v rozsudku předseda senátu Lukáš Pišvejc.

U soudu mimo jiné zaznělo, že by v podzemí mohla parkovat auta v patrových zakladačích, kdy budou zaparkovaná těsně nad sebou. To je ale podle lidí stojících za žalobou nereálné. Argumentují tím, že když se s takovými zařízeními nepočítalo předem, v podzemí tak pro ně není dostatek prostoru. „Nejsem specialista, ale když najede auto nahoru, nevyjedu s ním, když bude stát pod ním jiné auto. Když bude auto dole, zase nevyjedu druhým nahoře,“ argumentoval mimo jiné u soudu advokát Tomáš Menčík zastupující lidi, kteří stojí za žalobou na magistrát.

V březnu soudci zrušili stavební povolení i proto, že původně stavební odbor centrálního městského obvodu a pak i magistrátní odbor zabývající se odvoláním stavbu povolily, i když každý argumentoval jinými počty parkovacích míst. Podle soudu bylo rozhodnutí částečně nepřezkoumatelné.

Nabídka na větší byty

Podle soudní databáze 1. června nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušení stavebního povolení budování domu, soudci Nejvyššího správního soudu o opětovném povolení stavby rozhodli 13. července. Podle lidí bydlících v okolí se práce v červnu nezastavily. „Jsem vázán mlčenlivostí,“ uvedl advokát Michal Zsemler, který u soudu zastupoval společnost EMC. Tu dnes vlastní Radim a Stanislav Kopáčkovi. Oba byli dříve za ODS místostarosty centrálního městského obvodu.

Soudci nejvyššího správního soudu budou teprve rozhodovat o kasační stížnosti, která je podaná proti zrušení stavebního povolení. Ti v rozhodnutí, kterým povolili další stavbu, ale upozornili, že dalším budováním domu může společnosti Extra Multi Colore vzniknout ještě větší újma, pokud by následně bylo zrušené stavební povolení a v krajním případě došlo až k odstranění stavby. „To vše je ale na úvaze stěžovatelky, jakým způsobem si posoudí možná rizika,“ upozornili soudci směrem k firmě.

Podle lidí, kteří stojí za žalobou, je ale v hustě zastavěném a obydleném širším centru prakticky nemožné zbourat sedmipatrový dům s železobetonovou konstrukcí.