S elektronickou květinou lze žádat o ruku nebo v ní servírovat pralinky

„Svá díla jsem poprvé představil před dvěma lety na plzeňském festivalu Maker Faire. Jsem čistokrevný maker. Miluji výzvy a když něco nejde koupit, tak si to vyrobím. Zamiloval jsem se do elektroniky, mosazi, dřeva i 3D tisku a kombinuji tyto materiály do netradičních elektronických obvodů a dekorací,“ říká inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec v jedné osobě Jiří Praus.

Na svém kontě má celou řadu zajímavých věcí, mezi ty, jež mu přinesly největší věhlas, ale patří rozhodně interaktivní kytičky z mosazi.

„Vždy se snažím, aby něco uměly tak, aby děti bavilo si s nimi hrát. Svítí, různě reagují na dotek,“ doplňuje. Ovšem jeho květy nejsou jen pro nejmenší. Mezi jeho nejoblíbenější díla patří rozkvétající rostlina.

„Byla polovina zmrzlého ledna, mě už opět svrběly prsty a chtěl jsem se vrhnout do dalšího projektu. Jenže do jakého? Doposud všechny byly statické, žádný pohyb. To by byla výzva. Ale co? Otevírací květinu? Jaro se blíží, to by mohlo být skvěle tematické,“ vypráví Praus.

Tulipán se rozevře, když ho někdo pohladí

Tulipán dříme, dokud někdo nepohladí jeho mosazný list. „Kapacitní senzor reaguje na dotek a květ se začne pomalu rozevírat. Celé to působí velice magicky. Další pohlazení tulipán opět uspí. V podstavci je ukryt malý motorek, který táhly ovládá okvětní lístky,“ vysvětluje.

Původně tento unikát vytvořil jako dárek pro svou partnerku ke svatému Valentýnu. Po mnoha dotazech a přemlouvání se rozhodl, že květinu začne vyrábět ve větším.

Když začínal, zvládl jich za týden zhruba pět. Teď, když si vytvořil šablony a práci trochu zautomatizoval, stačí mu na jedno dílo čtyři hodiny.

Nechci z toho mít Čínu

„Začal jsem s elektronikou asi před třemi lety. Chtěl jsem na sociálních sítích sdílet svoje koníčky. A mezi lidmi se objevil velký zájem. Stále je ale výroba omezená. Nechci z toho mít Čínu, pořád jde o ruční práci,“ konstatuje Jiří Praus.

Jeho výrobky mají stále jako hlavní úkol lidi potěšit a ohromit. Mají ovšem i velmi zajímavé praktické využití. „Mně se moc líbí to, když muž chce požádat svou přítelkyni o ruku. Umístí prstýnek do květu, a ten se ve správné chvíli rozvine,“ prozrazuje.

Jeho květy už zamířily také do zahraničí. „Mám i zákazníka, majitele americké restaurace, který v téhle květině servíruje pralinky. Je to něco ojedinělého, když své luxusní sladkosti nabízí takovým způsobem. Mám rád spojení technologie a umění, říkám tomu smart art. A zároveň je výborné, když se do toho přidá třeba i gastronomie,“ podotýká maker, který je původně programátorem.

Sám tento přerod považuje za zvláštní. „Ale právě díky tomu vznikají netradiční výtvory, které v sobě mají spoustu moderní technologie,“ dodává.