Čtveřici soudí za vykořisťování chudých, které nalákali na práci do Anglie

Obžalovaní jsou sourozenci Jaroslava Bílá, David Bílý, Gabriela Miková a ještě David Grundmann. Uvedených skutků se měli dopustit společně s partnerem Míkové, zemřelým Evženem Horňákem, a to nejméně od března 2016 do února 2018.

Podle obžaloby čtveřice využila toho, že nejméně sedm poškozených žilo ve špatných podmínkách, neměli sociální a rodinné zázemí nebo se nacházeli v tíživé situaci a hledali si lépe placenou práci.

Jaroslava Bílá a David Bílý podle obžaloby oslovovali v Česku potenciální pracovníky s nabídkou ubytování a práce ve fastfoodovém řetězci ve Velké Británii. Lživě je měli informovat o podmínkách nabízené práce a pobytu, dali jim kontakt na Evžena Horňáka a Gabrielu Mikovou, zajistili jim dopravu do Velké Británie a inkasovali za to od Horňáka a Mikové odměnu.

Vzal jim doklady a mobily a fyzicky je napadl

Poté, co zaměstnanci dorazili do Velké Británie, odebral jim Horňák doklady, některé kvůli zastrašení i fyzicky napadl a vzal jim nebo rozbil mobilní telefony, aby nemohli s nikým mluvit.

Obžaloba hovoří o tom, že pracovníci byli ubytováni v rodinném domě, z něhož nemohli vycházet bez doprovodu Horňáka a Mikové, nesměli také používat sociální sítě, komunikovat s ostatními lidmi a volně se pohybovat. Gabriela Miková měla poškozeným zajistit zaměstnání ve fastfoodovém řetězci, ale do příslušných listin nechala uvést bankovní účty obžalovaných jako účty pro výplatu mezd poškozených.

Vykořisťovaní pracovníci pracovali šest dní v týdnu v osmi až 14hodinových směnách pod dohledem Gabriely Mikové, Davida Grundmanna a Davida Bílého, ale jejich mzdy byly zasílány na účty obžalovaných a poškození měli dostávat pouze kapesné 20 až 100 liber jednou za 14 dní. Když měli volný den, uklízeli dům.

Státní zástupce v obžalobě navrhl Jaroslavě Bílé, Davidu Bílému a Davidu Grundmannovi trest odnětí svobody v trvání osmi let se zařazením do věznice s ostrahou, v případě obžalované Gabriely Mikové o rok více. Všichni jsou stíháni na svobodě.

Advokáti všech obžalovaných u soudu uvedli, že se jejich klienti cítí nevinní a s navrženou výší trestů nesouhlasí.

Posttraumatická stresová porucha

Zmocněnkyně jednoho z poškozených, dvaapadesátiletého muže, vyčíslila ušlou mzdu ve Velké Británii na 700 582 korun. Po odečtení nákladů na bydlení je tato částka necelých půl milionu korun. Požaduje i 800 tisíc korun za nemajetkovou újmu, poškozenému totiž byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha středního stupně s trvalými následky kvůli ubližování ze strany některých obžalovaných. Ti ho měli napadnout pěstmi třeba jen za to, že když měl podepsat smlouvu, zapomněl si občanský průkaz.

Podle zmocněnkyně má muž pocity strachu, špatně spí, do roku 2021 trpěl depresemi, sexuální dysfunkcí, emoční nestabilitou a uzavřel se do sebe.

Loni v září už poškozený dostal 50 tisíc korun od ministerstva spravedlnosti jako pomoc obětem trestných čin, po odečtení této částky požaduje tedy 750 tisíc korun za poškození zdraví.

Bílý, který u soudu přiznal, že opět bere drogy, řekl, že i on s ostatními pracoval v Anglii v řetězci McDonald´s. „Oni mohli jít domů, prachy dostávali, nikdo si nestěžoval, neměli nouzi. Odhaduju, že za týden jsem si ve fast foodu vydělal 600 liber a 200 jsem dal Horňákovi na náklady. Dávali mi to na účet, ale do dnešní doby nevím na jaký, Eda Horňák mi z té výplaty něco dal,“ uvedl Bílý, který své kamarády na drogách s Horňákem přes Skype seznamoval.

„Já jsem jim pomáhal, nic jsem za to nedostal a teď budu deset let sedět?“ vykřikoval v soudní síni po ukončení líčení Bílý, který má tři děti, nepracuje a dluží na výživném, za což v minulosti už byl ve vězení.

Nyní bydlí na Karlovarsku v bytě domu s pečovatelskou službou, který mu přidělilo město a žije ze sociálních dávek. Uvedl, že se opět dal dohromady se svou partnerkou, se kterou má děti, ale že spolu nebydlí.

Nepracuje a dluží na výživném

Jeho sestra Jaroslava Bílá, které také hrozí osm let vězení, uvedla, že bratra několikrát pustila do bytu na internet s jeho kamarády, ale neví, co na internetu dělali. Přítel jí prý nadával, proč je tam pouští. I ona sama pracovala již dříve v Anglii v podobné režii jako další postižení.

„Horňák byl vždy zlý, hnusný, napadl v Anglii mého přítele,“ popsala Bílá, jejíž sestra Gabriela Miková, která žije v Anglii asi 14 let a je v invalidním důchodu, je Horňákova družka, která s ním má děti. „Gabriela byla pod pantoflem. Nikomu jsem v životě neublížila, jsem taková povaha,“ sdělila u soudu.

Přiznala, že jí sestra občas poslala z Anglie 20, někdy 40 liber, aby měla peníze pro rodiče, ale nebylo to prý za dohazování lidí pro práci do fast foodu. Bílá, která pracuje v Německu jako dělnice při výrobě uzenin a vydělá si 1 600 eur měsíčně, se u soudu nakonec zhroutila. Soudci předala dokument s psychiatrickou diagnózou.

Soud bude pokračovat výslechy obviněných i svědků.