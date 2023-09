Šimpanzi v plzeňské zoo dostali nový výběh, krmení hledají ve dřevě i taškách

„Výběh je mnohem lépe zabezpečený proti úniku zvířat. Je tam bezpečnostní síť, kdyby některý ze šimpanzů spadl do vody, aby se neutopil,“ uvedl ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně Jiří Trávníček.

Přibyly i kmeny, novinkou jsou také lana, aby se šimpanzi dostali do pohybu nad zemí. Zeď ohraničující výběh ze severu získala novou uměleckou malbu připomínající prostředí afrického pralesa. „Jde o nádherné diorama od Honzy Lichtenberga. Myslím, že se hodně povedlo,“ dodává Trávníček.

Nově upravený výběh se podle něj šimpanzům líbí a nadšeně prozkoumávají nové kmeny i lana, které zoo dostala od dobrovolných hasičů. Aby se inteligentní lidoopi nenudili, vymýšlejí jim chovatelé každý den i zábavu, takzvaný enrichment. Dávají jim různé hračky, schovávají krmení do zauzlovaných jutových pytlů, papírových krabic, do dřevité vaty, do tašek, dutých bambusů či do proutěných košíčků. Drobnosti jako rozinky ukrývají do dírek ve dřevě, z nichž je musí šimpanzi vyšťourat klacíkem, a podobně.

V současnosti v zoo žije šestičlenná tlupa zahrnující samce Siriho, samice Mariu, Brigitte, Zedonju a Zizwu a tři a půl roku staré mládě Cailu. Osazenstvo by se ještě letos mělo rozšířit o samce z portugalské zoo a mládě, které se má narodit Marii. „Cílem je, aby tlupa fungovala jako v přírodě - alfa samec, submisivní samec, několik samic a mláďata. To je sen každého chovatele šimpanzů,“ konstatuje Trávníček.

Trojice plzeňských šimpanzů patří k extrémně ohroženému poddruhu šimpanz čego. Těch je v Evropě pouze 26 ve dvanácti zoo a celosvětově je jich v lidské péči 44. Na nové mládě poddruhu čego proto chovatelé netrpělivě čekají. Dosud se v plzeňské zoo podařilo odchovat jen dnes dvacetiletou samici Bamiu a malou Cailu, ty ale k vzácnému poddruhu nepatří.

Po úhynu samce Baska zoo předloni získala jeho staršího bratra. Trvalo ale přes rok, než se zpočátku submisivní a bojácný samec mohl spojit se zbytkem tlupy a než se začal pářit.

V Plzni jsou šimpanzi chováni od zimy roku 1964. Do roku 2000 šlo vždy o pár a jediné mládě z přelomu 70. a 80. let nebylo odchováno do dospělosti. Od roku 2000 byla stavěna skupina, která měla na jaře 2004 nejvíce členů, a to osm.