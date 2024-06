Pachové stopy nestačí. Soud zprostil obžaloby recidivistu obviněného z vraždy

„Nebylo prokázáno, že zločin spáchal obžalovaný. Pro výrok o vině je situace nedostatečná. Co uváděl obžalovaný, není v rozporu s důkazy. To, že odcházel z lesíka sám, není důvod k odsouzení a na pouhé pachové stopě nelze založit výrok o vině. Jde jen o doplňující důkaz. Je jasné, že pachová stopa na místě je logická, když spolu byli na ubytovně a do lesíku spolu vcházeli společně. Je tedy logické, že na těle poškozeného byly pachové stopy obžalovaného,“ odůvodnila zprošťující verdikt soudkyně s tím, že se zároveň s vyhlášením rozsudku propouští Martin Krutý z vazby na svobodu.

Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupce si okamžitě podal odvolání.

Třiačtyřicetiletý Martin Krutý své spojení s vraždou od počátku striktně odmítá. „Je to absurdní obžaloba. Nechápu to. Že se jmenuji Krutý, tak mě tak vyšetřovatel bere? O co mu jde? Proč na mě chce svalit pachovku? Jsem nevinný, o tomhle případu nic nevím. Prosím soud, pusťte mě domů. Jsem tady zbytečně pro nic za nic,“ rozčílil se již dříve obžalovaný.

V minulosti několikrát trestaný muž před soudem opakoval, že vyšetřovatel objasňující vraždu manipuloval s důkazy.

V září 2022 našli lidé v lesíku u borského areálu Fakultní nemocnice v Plzni mrtvolu sedmačtyřicetiletého muže původem ze Slovenska. Podle spisu vrah mlátil oběť tupým předmětem do hlavy a nejméně čtyřikrát do těla bodl. Smrt nastala kvůli masivnímu vnitřnímu krvácení. Mrtvolu objevil náhodný chodec asi pět dní po vraždě.

Státní zástupce při projednávání případu připustil, že proti obžalovanému nemá žádný přímý důkaz.

Krutého policisté zadrželi a obvinili z vraždy přibližně rok po nálezu těla. Na místě nálezu mrtvoly i v jeho okolí technici zajistili pachové stopy obžalovaného. Když pak policisté kontrolovali záznamy z bezpečnostních kamer na ubytovně i v okolí místa činu, zjistili, že 17. září 2022 odcházeli obžalovaný i oběť z ubytovny společně.

Později oba zachytila bezpečnostní kamera asi 200 metrů vzdušnou čarou od místa činu, to ještě šli spolu. Asi po hodině kolem ní prošel obžalovaný sám.

To Krutý vysvětloval tím, že Marián měl mít v lesíku schůzku, a jeho poslal koupit vodku. Setkat se prý měli po hodině na zastávce trolejbusu. „Pachové stopy tam být mohly, Marián se chtěl často objímat. Víte, jak dlouho taková stopa vydrží na kožené bundě? Já do toho lesíka chodil s**t, ch**t, já tam chodil jako pes,“ tvrdí muž.

Krutého advokát návrh na osvobození klienta odůvodnil právě i tím, že pachová identifikace je jen nepřímý nebo doplňující důkaz, ale nemůže být důkazem jediným.

