Soud doplnil důkazy, za vraždu novorozence matku znovu potrestal 17 lety

Obžalovaná si trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Verdikt ale není pravomocný, obžalovaná se proti němu ihned odvolala.

„Není pochyb o tom, že ke zranění nemohlo dojít náhodou. Bylo to cílené jednání, hrubé devastující násilí. Jediný, kdo se dítěte chtěl zbavit, byla obžalovaná. Nikdo jiný neměl důvod dítěti ublížit,“ zdůvodnil verdikt soudce.

Žalobce ve své závěrečné řeči opět navrhoval, aby žena byla uznána vinou z vraždy. „Způsobila mu těžké poranění hlavy. Podle znalců nemohlo k poranění novorozence dojít při běžné manipulaci. Nebylo to ani způsobené úderem, pádem ani na hranu předmětu. Spíše stlačením proti pevné podložce. Vše nasvědčuje tomu, že to bylo způsobeno působením kompresivní síly,“ uvedl státní zástupce s tím, že navrhl ženu odsoudit ke stejnému trestu, tedy 17 letům.

Obhájce naopak upozorňoval, že nedává smysl to, aby obžalovaná udělala to, co je jí kladeno za vinu a pak požádala svoji matku, aby dítě odvezla do babyboxu. Navrhoval ženu obžaloby zprostit. „Přes rok byla v přísném vězení, neudělejte stejnou chybu podruhé,“ žádal obhájce.

Jana F. z Plzně porodila v červnu 2017 nechtěné dítě v koupelně bytu u své matky. Původně byla za jeho vraždu odsouzena na 17 let v dubnu 2018. Nejvyšší soud po jejím dovolání rozhodl kvůli pochybnostem o zrušení verdiktu, ženu pustili z vězení a nařídili znovu projednání případu soudem.

Znalec Zdeněk Hájek v pondělí u Krajského soudu v Plzni prezentoval závěry čtveřice znalců ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Byl to už třetí znalecký lékařský posudek v tomto případu.

„Zaměřili jsme se na posudky, vůči kterým byly určité pochybnosti. Naše komise jednoznačně vyloučila, že by poranění novorozence mohlo být způsobeno, byť částečně, porodem, jak v nich bylo uvedeno,“ uvedl znalec. Z toho plyne, že zlomenina spodiny lebeční musela vzniknout až po porodu a působením extrémní síly.

Stejně tak znalci odmítli, že by dítě spadlo při porodu z výšky 70 centimetrů, jak se dříve ve spisu také objevilo. Vysvětloval to samotným průběhem porodu. „Při porodu, který není překotný, je v závěru značný tlak na konečník. Žena je tak reflexně v podřepu. Zrovna tak, když člověk vykonává stolici, není ve stoje, ale v podřepu,“ přirovnal znalec.

Dítě podle revizního znaleckého posudku z ústavu, kde jej vypracovávali dva porodníci, pediatr a soudní lékař, mohlo při porodu spadnout z výšky maximálně 30 centimetrů. Ani při tom nemohlo podle znalce utrpět fatální poranění. Na jeho hlavičku musela působit zdrcující síla.

Proč si ale nevšimli lékaři žádných modřin na hlavičce novorozence po vyjmutí z babyboxu, pokud už byl těžce zraněný? „Podle přednosty kliniky soudního lékařství nemusejí být v prvních desítkách minut až hodině viditelné modřiny, pokud je tlak na hlavičku veden přes nějakou zábranu. Třeba přes župan nebo polštář. Když vyndali dítě z babyboxu, nemuseli je rozpoznat. V nemocnici jsou už popsané,“ uvedl znalec.

Matka obžalované dítě odnesla do babyboxu

Obžalovaná Jana F. od počátku tvrdí, že ona by novorozenému synovi nikdy neublížila. „Já pupeční šňůru nepodvazovala, já novorozence nemyla, já s ním nemanipulovala,“ prohlásila již dříve u soudu Jana F.

Souzená těhotenství tajila, věděl o něm jen její tehdejší přítel. Ten ale podle spisu není otcem dítěte. Domlouvali se, že porodí v zahraničí a miminko si pak vezme jeho známá. To nakonec nevyšlo. Navíc dítě porodila předčasně, ve 33. až 34. týdnu těhotenství.

O těhotenství nevěděla ani matka obžalované. Ta ji po porodu překvapila v koupelně a novorozence našla pod umyvadlem. Zabalila ho do županu a odvezla na přání dcery do babyboxu v centru Plzně.

Když záchranáři převezli dítě do nemocnice, zjistili u miminka řadu zranění. Z úst mu odsáli větší množství krve, měl neurologický šok. Chlapeček zemřel po 36 hodinách života. Měl rozlámané kosti lebky, krvácel do mozku.

Při prvním projednávání před soudem obhájce obžalované mimo jiné naznačil, že zranění mohla způsobit babička, když dítě převážela do babyboxu. Právě ta bojovala o to, aby dostala do své péče starší dítě.