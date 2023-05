Zdrogovaný ubodal těhotnou ženu, za opilství si odsedí osm let

„Došlo ke zmaření dvou životů – ženy i dosud nenarozeného plodu. Žádnou polehčující okolnost jsem neshledal. Jde o osobu soudně trestanou, od roku 2015 celkem čtyřikrát. Ve dvou případech užil také nože. Jde tedy o opakující se jednání, proto jsem uložil trest až v horní polovině trestní sazby. Bylo by na místě ochranné léčení. Znalci ale víru v to, že by na něj mohlo mít nějaký účinek, vyloučili. Proto je zde druhá varianta, zabezpečovací detence,“ vysvětlil předseda senátu Tomáš Mahr. Rozsudek je pravomocný.

Jeho součástí je také to, že Šugár má pozůstalým po zavražděné ženě zaplatit 1,5 milionu korun. „Jde o výrok čistě akademický. Je otázka, zda je částka reálně vymožitelná a dosažitelná,“ uzavřel Mahr.

Podle obžaloby se Šugár vlivem dlouhodobého užívání pervitinu dostal do psychotické reminiscence, tedy do stavu, kdy měl rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé. V tomto stavu pak loni v srpnu zaútočil kuchyňským nožem na těhotnou ženu. Způsobil jí mnoho bodných a bodnořezných ran na hlavě, trupu a dolních končetinách.

Za opilství mu hrozilo od 3 do 10 let. „Navrhuji trest osm let do věznice se zvýšenou ostrahou a uložit zabezpečovací detenci. Jeho pobyt na svobodě je pro společnost vysoce rizikový,“ navrhl státní zástupce Roman Šustáček. Se závěrem žalobce souhlasil i obhájce.

Pokud by byl Šugár v době spáchání činu příčetný, byl by souzen za vraždu se sazbou 15 až 20 let, případně by mu hrozil i výjimečný trest.

„Všechno si to udělala sama“

Šugár striktně od počátku odmítá, že by do těla devětadvacetileté ženy bodal a tvrdí, že si všechno pamatuje. „Já žádný nůž neměl, všechno si to udělala sama,“ tvrdí muž.

Žena byla v osudný den u Šugára na návštěvě, podle znalců měla v těle pervitin a lék proti bolesti.

„Začala se projevovat divně. Fetovala každý den, kouřila, šňupala, dávala si to do injekcí. Říkala mi, že je ďábel, že přišla z pekla. Nechápu, jak mohla být pobodána zezadu. Z mé strany je to nepochopitelné. Já žádný nůž neměl, všechno si to udělala sama. Začala se sama bodat, byla posedlá,“ vypovídal u soudu Šugár.

S mladou ženou se prý znali asi dva týdny. Sex spolu měli, ale dítě, které žena čekala, nebylo podle přesvědčení Šugára jeho, neboť oběť byla asi ve 14. týdnu těhotenství.

Soudní znalci ovšem vyloučili, že by si žena poranění způsobila sama. „Poranění, které měla poškozená na rukou a předloktích, jsou typická při obraně proti ostrému nástroji. Bodná poranění byla způsobena velkou silou. Poškozená se snažila útok odvrátit, bránila se, snažila se utéct a utrpěla rány na zádech,“ řekli v úterý u soudu soudní lékaři Rudolf Macháček a Tereza Balcarová.

Podle státního zástupce muž ubodal oběť loni 13. srpna a sám pak šel na policii nahlásit, že ho žena napadla. Připustil, že to odpoledne sáhl po pervitinu, po kterém je komunikativnější a nepotřebuje spát.

