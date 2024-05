Muže viní, že spolubydlícímu rozmlátil hlavu a bodal ho. Je to absurdní, tvrdí

I když je ubytovna na Slovanech, mrtvé tělo leželo v neudržovaného lesíku nedaleko nemocničního areálu v plzeňské části Bory.

Souzený třiačtyřicetiletý muž spojování s případem striktně odmítá. „Je to absurdní obžaloba. Nechápu to. Že se jmenuji Krutý, tak mě tak vyšetřovatel bere? O co mu jde? Proč na mě chce svalit pachovku? Jsem nevinný, o tomhle případu nic nevím. Prosím soud, pusťte mě domů. Jsem tady zbytečně pro nic za nic,“ rozhorlil se souzený muž, který se dožaduje osvobození.

V minulosti několikrát odsouzený muž před soudem opakoval, že vyšetřovatel objasňující vraždu manipuloval s důkazy.

V září 2022 našli lidé v lesíku u borského areálu Fakultní nemocnice v Plzni mrtvolu sedmačtyřicetiletého muže původem ze Slovenska. Podle spisu vrah mlátil oběť tupým předmětem do hlavy a nejméně čtyřikrát do těla také bodl. Smrt nastala kvůli masivnímu vnitřnímu krvácení. Mrtvolu objevil náhodný chodec asi pět dní po vraždě.

Státní zástupce dnes připustil, že proti obžalovanému nemá žádný přímý důkaz.

Krutého policisté zadrželi a obvinili z vraždy přibližně rok po nálezu těla. Na místě nálezu mrtvoly i v jeho okolí technici zajistili pachové stopy obžalovaného. Když pak policisté kontrolovali záznamy z bezpečnostních kamer na ubytovně i v okolí místa činu, zjistili, že 17. září 2022 odcházeli obžalovaný i oběť z ubytovny spolu.

Později oba zachytila bezpečnostní kamera asi 200 metrů vzdušnou čarou od místa činu, to ještě šli spolu. Asi po hodině kolem ní prošel obžalovaný sám.

To Krutý vysvětloval tím, že Marián měl mít v lesíčku schůzku, a jeho poslal koupit vodku. Setkat se prý měli po hodině na zastávce trolejbusu. „Pachové stopy tam být mohly, Marián se chtěl často objímat. Víte, jak dlouho taková stopa vydrží na kožené bundě? Já do toho lesíka chodil s**t, ch**t, já tam chodil jako pes,“ tvrdí muž, podle něhož vyšetřovatel upravil i záznamy z kamer.

I když seděl mezi příslušníky eskorty, obžalovaný skákal do řeči svědkům, státnímu zástupci i soudkyni. Ta ho opakovaně upozornila, že pokud se neuklidní, nechá jej odvést ze soudní síně.

Krutého advokát návrh na osvobození svého klienta odůvodnil i tím, že pachová identifikace je jen nepřímý nebo doplňující důkaz, ale nemůže být důkazem jediným. Soud vynese rozsudek v příštím týdnu.